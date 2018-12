LIGA NACIONAL JUVENIL El Comillas golea al Arnedo y recorta al líder en una provechosa jornada Un lance del partido. :: m.h. SERGIO MARTÍNEZ LOGROÑO. Miércoles, 26 diciembre 2018, 00:18

El Comillas gozó este fin de semana de una provechosa jornada. Fue el único equipo de la zona alta en lograr la victoria, con una cómoda y rápida goleada ante el Arnedo, ascendiendo a la segunda posición y recortando distancias con el liderato, ya que la UD Logroñés empató ante el Villegas después de seis triunfos consecutivos.

No desaprovechó el Comillas la ocasión de acercarse a esa posición de ascenso en una jornada en la que el líder podía tropezar, como así acabó siendo. Por ello pusieron los de Javier Adán pronto tierra de por medio frente a un Arnedo que no tuvo opciones. Poco más de media hora había pasado cuando el marcador ya reflejaba un 5-0 en favor de los logroñeses, con dos goles de Óscar Martín, y uno de Eduardo Ocón, Klemens y Camilo. El encuentro decidido antes del descanso, pero el Arnedo no bajó los brazos y logró recortar el resultado en la segunda mitad, anotando Chamadoira en los primeros minutos y Alejandro, en los últimos.

El líder, por su parte, vio frenada su victoriosa racha en los compases finales del encuentro. La UD Logroñés marchaba 0-2 por delante en el marcador cuando llegaron esos minutos decisivos, pero el Villegas consiguió igualar antes del descuento con goles de Guillermo e Iván. El EF Logroño es ahora tercero al sumar su segundo empate consecutivo, igualando ante el Pradejón, que suma en su lucha por la permanencia.

El Berceo fue el gran damnificado en esa carrera por el ascenso, ya que cayó en un partido movido por 3-4 ante un Calahorra que sigue escalando posiciones. También se acerca a la lucha de los primeros el River Ebro, recuperando terreno después de ganar en su visita al Alfaro por 0-2.