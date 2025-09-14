LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Los jugadores del Celta celebran el triunfo. I. APARICIO

El Celta, campeón de la XXIX Arnedo Cup

Los gallegos se imponen a Osasuna en la tanda de penaltis y levantan su primer Trofeo del Zapatero

Iván Aparicio

Domingo, 14 de septiembre 2025, 20:49

La vigesimonovena edición de la Arnedo Cup tiene campeón, el Celta de Vigo, que se impuso en los penaltis a Osasuna. Llegaba a su fin ... el campeonatoen su tercera jornada, y cientos de personas se quisieron acercar al Municipal de Sendero para ver qué equipo se hacía con el título de campeón, y la final no defraudó.

