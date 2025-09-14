El Celta, campeón de la XXIX Arnedo Cup

La vigesimonovena edición de la Arnedo Cup tiene campeón, el Celta de Vigo, que se impuso en los penaltis a Osasuna. Llegaba a su fin ... el campeonatoen su tercera jornada, y cientos de personas se quisieron acercar al Municipal de Sendero para ver qué equipo se hacía con el título de campeón, y la final no defraudó.

El encuentro comenzó como suelen empezar las finales, mucho tanteo por parte de los dos equipos, pero ninguno se hacía con el mando del encuentro. Cuando Osasuna parecía que controlaba mejor la posesión del balón, una mala salida de balón fue interceptada por los vigueses que se adelantaron en el marcador con un disparo cruzado.

Poco después, los rojillos ejemplificaron de la mejor manera su popular cántico 'Osasuna nunca se rinde'. Una falta lejana era botada con maestría por parte del capitán navarro que se ayudó de un rebote en la barrera para empatar la contienda tan solo dos minutos después del gol celtista.

El gol hizo crecer a Osasuna que nuevamente se hizo con el control del esférico, pero como ya pasara en los instantes finales, el Celta resolvió esas dudas adelantándose en el marcador con un remate de cabeza tras un saque de esquina. Después del descanso, los jugadores navarros salieron a darlo todo y consiguieron volver a igualar el marcador desde los 11 metros tras un error defensivo de la zaga celeste. El 2-2 no se movió del marcador hasta el pitido final, con lo que el colegiado señaló que el resultado de la final lo determinarían los lanzamientos de penalti.

Finalmente, la tanda proclamó al Real Club Celta de Vigo como campeón de la XXIX Arnedo Cup, primer título del combinado gallego en el torneo de la ciudad del calzado.

Oihan Mikel Espinal, de Osasuna, fue escogido como mejor jugador del torneo, el premio a mejor guardameta fua para Ezequiel Francisco Valverde, del Villarreal; y, por último, Nicolás Mendiola recibió el galardón como máximo goleador del torneo.