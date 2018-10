A LA BODEGA

Al pasar por la Circunvalación de Logroño, una hilera de tractores cambiaba la habitual fisonomía urbana. Fin de semana de vendimia generalizada en La Rioja. El trabajo de todo un año en unas jornadas interminables de esfuerzo. Vendimia acelerada porque la tormenta (o el huracán, que aún no se sabe lo que nos depararán las próximas horas) se presenta a la vuelta de la esquina. Apretar los dientes y tirar de corquete a marchas forzadas.

Con la misma exigencia se presentaba la Unión Deportiva Logroñés en Las Gaunas ante el Tudelano. Tocaba recoger frutos y validar el esfuerzo de tres meses intensos en los que se pasó de esperar una cosecha excelente, durante la pretemporada, a pinchar en casi todos los controles de maduración, dígase partidos, al inicio del curso.

Pero la situación está cambiando. Primero, el triunfo ante el Real Unión. Después, el empate en Lezama. Y ayer, un nuevo triunfo en casa, ante los ribereños. No servirá el vídeo para adornar anaqueles ni pasará a la historia del fútbol, pero el resultado está ahí: triunfo y tres puntos. Siete de nueve. Buen camino, aunque queda el mes de octubre para corroborar la mejoría. Primero, el Racing, en Copa del Rey este miércoles; después, Gimnástica y Amorebieta. Tres hitos para saber si el vino de Sergio Rodríguez de esta temporada llega a ser excelente, se queda en muy bueno, bueno, normal o regular. Todo lo que no sea 'play off' acabará entrando en la última de las calificaciones. Y nadie quiere eso.

De momento, ayer los jugadores de la UDL se marcharon de Las Gaunas con ese aspecto de vendimiador que se ha dejado todo entre las cepas. Partido de mucho esfuerzo y poco brillo. Pero el remolque de puntos entró lleno en las bodegas blanquirrojas. Un paso adelante muy importante pero sólo un paso más. Hay que seguir la senda del trabajo y empezar a buscar el brillo. Pero todo llegará de momento, el gol de Bobadilla sirve para sumar el siguiente objetivo. La UDL ha vendimiado antes de la tormenta. Y ha salvado parte de la cosecha. Ahora, a seguir sumando kilos. O sea, puntos.