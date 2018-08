SUPERCOPA DE EUROPA El Atlético, candidato a todo Saul Ñíguez celebra el tercer tanto del Atlético de Madrid, que se proclamó campeón de la Supercopa de Europa. :: afp La victoria en la Supercopa de Europa fraguada en la primera parte del añadido aleja los fantasmas, crea dudas en los blancos y prevé una temporada igualada Los colchoneros se rebelan en la prórroga para sentenciar al Madrid LA RIOJA Miércoles, 22 agosto 2018, 23:11

logroño. El Atlético de Madrid alzó el título de la Supercopa de Europa cómo sólo él sabe hacerlo: sufriendo. Pero, por una vez, los minutos finales, las prórrogas, la desesperación, fue su consuelo. En la primera mitad del añadido, después de la habitual dosis de dolor encarnada en la remontada madridista, los colchoneros dejaron atrás todos los fantasmas. Sául, con una volea estratosférica, y Koke sentenciaron un partido que podía haber caído, minutos antes, para cualquiera de los dos bandos.

2 REAL MADRID 4 ATLÉTICO Real Madrid Keylor Navas, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Kroos (Mayora, m. 102), Casemiro (Ceballos, m. 75), Isco (Lucas, m. 83), Bale, Benzema y Marco Asensio (Modric, m. 57). Atlético de Madrid Oblak, Juanfran, Savic, Godín, Lucas Hernández, Lemar (Thomas, m. 90), Rodri Hernández (Vitolo, m. 72), Saúl Ñíguez, Koke, Griezmann (Correa, m. 58) y Diego Costa (Giménez, m. 109). Goles 0-1, m. 1. Diego Costa. 1-1, m. 27. Benzema. 1-2, m. 63. Ramos, de penalti. 2-2, m. 79. Diego Costa. 2-3. m. 98. Saúl. 2-4, m. 104. Koke. Árbitro Szymon Marciniak. Amonestó a los madridistas Asensio, Marcelo, Ceballos, Ramos, Modric y a los atléticos Diego Costa, Correa y Vitolo.

Fue un choque loco, sin tregua. No pudo comenzar el partido más vibrante. No se había cumplido el primer minuto cuando Diego Costa volvió a demostrar su garra. Se llevó el balón de cabeza ante Ramos, Varane no estuvo rápido y, casi sin ángulo, el hispano-brasileño batió a Keylor Navas por el palo defendido por el costarricense. Explosión de alegría atlética y un argumento más para el que se prevé uno de los debates que deberá solucionar Julen Lopetegui: Navas o Courtois.

Por ritmo, no era un partido de pretemporada. Se demostró. Gol en el primer minuto y, en el último segundo, a punto estuvo Marcelo de amargar a los colchoneros, pero no conectó una tijera, lo que llevó al partido a esa feliz prórroga para los del Manzanares.

Ritmo y toma y daca continuo fueron las señas de identidad de un choque que aportaba el primer título europeo del año y podía saldar viejas cuentas pendientes. Benzema fue, en el minuto 27, el encargado de igualar gracias a un pase de Bale, ambos destacados en la primera mitad. Asensio, apenas un par de minutos después, pudo propiciar la remontada, pero su remate se fue ligeramente desviado. Las oportunidades se multiplicaron, con algún problema defensivo blanco que el Atlético no supo aprovechar, y también con acercamientos de Asensio y Bale.

Llegó el descanso. Todos necesitaban un poco de aire. Griezmann, aunque tuvo una tras la reanudación, no estaba fino, cosas del Mundial, aunque no se podía decir lo mismo de su compañero de equipo y selección, Lemar. Diego Costa ponía el peligro para los colchoneros mientras Diego Simeone, como un león enjaulado, veía el partido desde un palco por sanción.

Iban a sufrir más los atléticos cuando, en el minuto 63, una mano tonta de Juanfran permitía a Sergio Ramos dar la vuelta al partido. Más emoción y viejos fantasmas. Modric ya estaba en el campo y el Madrid lo notó. Los minutos pasaban y los de Simeone tiraron de orgullo. El premio llegó con el tanto de Diego Costa, a falta de once minutos. Pero todavía quedaba lo mejor.

Fue en la prórroga, esos minutos que en ocasiones se le habían atragantado a los colchoneros, cuando se vio la mejor versión de los rojiblancos. Capacidad de reacción y puntería, como la mostrada por Saúl, con una volea increíble a pase de Thomas Partey. El Real Madrid de Lopetegui encajó el golpe, pero no se esperaba otro cinco minutos después, gracias al tanto de Koke. La Supercopa de Europa ya era colchonera. Y con ella, el Atlético presentó su candidatura a todo. Buena plantilla, buena dirección y mucha hambre. Y el Real Madrid del año 1 después de Cristiano se quedó en un mar de dudas. Mucho trabajo para Lopetegui.