Arranca la XXIX edición de la Arnedo Cup

Este viernes comenzó una nueva edición del prestigioso torneo de fútbol infantil de Arnedo con todos los aspirantes deseando levantar la Copa del Zapatero.

El balón empezó a rodar en el municipal de Sendero en torno a las 16.00 horas con el partido inaugural que daba el pistoletazo de salida a una nueva edición de la Arnedo Cup. Ya son 30 los años que este campeonato lleva desarrollándose en la ciudad del calzado, pero la ilusión sigue intacta como el primer día.

El encargado de abrir el torneo fue el Cerezo Osaka contra Osasuna, que se saldó con una victoria por la mínima de los navarros. Pese a que esa sería la única victoria del combinado rojillo, continúa en la fase eliminatoria gracias a un meritorio empate ante la Real Sociedad. Su rival, en cambio también continuará disputando partidos, pero ya en el anexo de Sendero donde se disputan los encuentros entre los terceros y cuartos clasificados de cada grupo, tras imponerse a la Real Sociedad por 2-0 y empatar ante el combinado gallego. La Real Sociedad acompañará a los vigentes campeones del torneo en el campeonato de consolación, mientras CA Osasuna y Celta de Vigo avanzan buscando llevarse a casa el trofeo del Zapatero.

En el Grupo B serían Atlético de Madrid y FC Barcelona los que firmarían la mejor clasificación, venciendo ambos a la Escuela de Fútbol de Arnedo y al Dream Taiwán, y empatando a 0 entre ellos asegurando la clasificación de ambos. El conjunto por su parte cayó ante los dos primeros, pero peleó un gran partido ante el Dream Taiwán, anotando un gol para el delirio de la grada, pero se fueron de vacío ya que encajaron 2 tantos del combinado asiático y ambos pasan al torneo de consolación.

En cuanto al Grupo C, mucho nivel el que nos dejaron Real Betis, Real Zaragoza, UD Logroñés y Villarreal CF. Los maños comenzaron bien con victorias ante Betis y Logroñés, aunque cayendo con el submarino amarillo que venció cómodamente a aragoneses y béticos, pero perdió ante los riojanos, aunque igualmente estará en los cuartos de final de este sábado. Participación para el olvido de los verdiblancos que pasaran al apartado de consolación tras no anotar ni un tanto en la tarde del viernes. Los logroñeses también pasan a consolación mientras que el Real Zaragoza continuará su intento de hacerse con el título.

El Grupo D cerró este primer día de Arnedo Cup por todo lo alto en la Sede de la Planilla en el municipio de Calahorra. Finalmente, los dos equipos habituales en la fase final del torneo, y con algunos trofeos a sus espaldas, como son Valencia CF y RCD Espanyol gobernarían con puño de hierro su grupo ganando sus dos partidos y empatando el que medía sus fuerzas. Aspire Acuden y Athletic Club de Bilbao pasan al torneo de consolación tras marcar tan solo un gol entre ambos en la tarde de clasificación.

Nivel muy alto el que nos deja el primer día de competición, que continuará ya hoy con los cruces de cuartos de final, que enfrentan a Celta de Vigo y Real Zaragoza a las 09.30 de la mañana, Atlético de Madrid y RCD Espanyol a las 10.15, Villarreal-CA Osasuna a las 11.00 y Valencia-FC Barcelona a las 11.45. Toda la fase final se disputará ya íntegramente en el Campo Municipal de Sendero.

