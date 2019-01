Arabia Saudí veta a las mujeres solas que quieran ver la Supercopa italiana COLPISA Viernes, 4 enero 2019, 00:48

roma. La organización de la Supercopa de Italia en Arabia Saudí, un partido al que las mujeres no podrán asistir si no van acompañadas de un hombre, ha provocado una gran polémica en el país transalpino, en la que ha entrado incluso el propio gobierno. La Liga de Fútbol Italiana publicó el miércoles las condiciones de venta de las entradas para asistir a la 'Supercoppa italiana' que disputarán la Juventus y el Milan el día 16 de enero en Yeda.

Las 'tifose', las aficionadas italianas, descubrieron entonces que podrían asistir al partido pero sólo a una zona de las gradas reservadas a las familias, es decir, que estarían acompañadas por un hombre. La polémica se desató de inmediato, provocando un aluvión de críticas. «Que la Supercopa de Italia se juegue en un país islámico donde las mujeres no pueden ir al estadio si no están acompañadas por un hombre es triste y asqueroso. Yo no veré el partido», declaró ayer Matteo Salvini, ministro del Interior, jefe de la Liga (partido de extrema derecha) e hincha del Milan.