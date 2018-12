Serie A Ancelotti pidió detener el Inter-Nápoles por gritos racistas Kalidou Koulibaly, junto a Carlo Ancelotti, tras su expulsión. / Marco Bertorello (Afp) Kalidou Koulibaly fue objeto de cánticos procedentes de la grada imitando los sonidos de un mono COLPISA / AFP MILÁN Jueves, 27 diciembre 2018, 13:21

El cuerpo técnico del Nápoles solicitó en varias ocasiones la interrupción de su partido del miércoles ante el Inter de Milán por gritos racistas contra su defensa Kalidou Koulibaly, que luego fue expulsado, señaló el entrenador de los napolitanos, Carlo Ancelotti. «Pedimos tres veces la suspensión del partido y hubo tres anuncios. Pero el partido continuó», declaró Ancelotti a la cadena Sky.

Koulibaly fue víctima de gritos procedentes de la grada imitando los de un mono en varias fases del partido. El jugador fue expulsado a un cuarto de hora del final al ver una segunda tarjeta amarilla. Su primera amonestación fue por una falta sobre Matteo Politano y la segunda por haber aplaudido al árbitro, cuando el encuentro iba 0-0. El Inter ganó luego 1-0 en el descuento, en este choque de la decimoctava jornada de la Serie A.

«El jugador estaba nervioso, su humor no era el mejor. Es un jugador muy correcto y muy profesional. No es algo propio de él, pero tuvo esos gritos todo el partido», afirmó Ancelotti. «Esto parece una excusa, pero el jugador estaba agitado, nervioso. Esto no es bueno ni para nosotros ni para el fútbol italiano», continuó. «Hay una solución. Hay que interrumpir el partido. Simplemente hay que saber a partir de cuántos anuncios. Y si no se sabe, entonces la próxima vez seremos nosotros los que lo pararemos», añadió el extécnico del Real Madrid y del Bayern de Múnich.

El alcalde de Milán pide perdón

El alcalde de Milán, Giuseppe Sala (centro-izquierda), ha afirmado este jueves sentir «vergüenza» por los cánticos racistas lanzados a Koulibaly y ha pedido «perdón» en nombre de la ciudad al defensa del club napolitano.

Los gritos de mono «dirigidos a Koulibaly fueron una vergüenza. Un acto vergonzoso hacia un deportista orgulloso del color de su piel», ha indicado Sala en Facebook, aludiendo a las declaraciones del zaguero después del partido.

«Seguiré acudiendo a ver al Inter, pero con los primeros cánticos, haré un pequeño gesto; me levantaré y me iré. Lo haré por mí, consciente de que los que lanzan gritos a un deportista de piel negra no harán nada por mi reacción. Pero yo lo haré», ha escrito Sala. «Pido perdón a Kalidou Koulibaly, en mi nombre y en el del Milán cuerdo», ha añadido el alcalde de la ciudad.

Giuseppe Sala ha propuesto que en el próximo partido luzca el brazalete de capitán su jugador de Ghana Kwadwoh Asamoah. «Triste por la derrota y sobre todo por haber abandonado a mis hermanos. Pero estoy orgulloso del color de mi piel. De ser francés, senegalés, napolitano. De ser hombre», tuiteó Koulibaly en italiano después del partido.