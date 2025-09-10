El Alfaro viaja a Madrid para su choque con el Sanse y el Varea recibe al Moralo en casa

E. P. / M. H. Miércoles, 10 de septiembre 2025, 14:33 Comenta Compartir

Arranca la Fase Nacional de la Copa Federación y dos riojanos entrarán en liza esta misma tarde. El Alfaro deberá trasladarse hasta la capital del país para jugar su choque contra el Sanse, mientras que el Varea tendrá la fortuna de no tener que moverse de su campo para medirse al Moralo de Cáceres en los dieciseisavos de final. La eliminatoria se resolverá a partido único.

Justo recién comenzada una nueva temporada en Segunda Federación, y con las grandes sensaciones que dejó el empate remontando a un favorito e histórico como el Sestao, el Alfaro viaja a Madrid para disputar la Copa ante la Unión Deportiva Sanse.

Equipo también de Segunda Federación, los blanquillos encaran el que comenzará a las 20.30 horas como un partido con identidad propia, para nada como uno menor o que pudiera seguir sirviendo de preparación para el objetivo principal de la liga. Así, la Copa Federación también cobra importancia para el club riojabajeño una vez que se está en la Fase Nacional, más al medirse al campeón autonómico de Madrid. «Acudimos con toda la ilusión del mundo. A competir contra el Sanse», asiente el entrenador blanquillo, Óscar Gurría.

El Varea abre las puertas del Ángel Aguado de manera gratuita para que se viva una gran «cita con el mejor fútbol en casa»

Eso sí, ante la exigencia del viaje entre semana para un equipo con la mayoría de sus jugadores con otro trabajo, el cuerpo técnico tiene claro que no va a arriesgar ni alinear en el campo de Matapiñonera a los que lleguen tocados a esta semana, en la que en el domingo espera otro hueso duro, el Eibar B. A partido único, y con ese cuidado, Gurría insiste en que «vamos con toda la ilusión para intentar competir».

Con las mismas ganas, aunque con menor presión, recibe el Varea a su rival de dicha eliminatoria, un Moralo que milita en el grupo extremeño de Tercera Federación. Claro que a los de Adrián Gallego les gustaría ganar, pero en su cabeza sigue ganando la mayoría del espacio su rendimiento liguero. Se estrenaron con un serio y trabajado empate contra la UD Logroñés B en el que no se vieron goles en el marcador.

Sí que buscarán traspasar la puerta rival hoy, más aún con la certeza de que tendrán a su afición en la grada después de que el club comunicase que la entrada al Ángel Aguado, a partir de las 20.00 horas, será gratuita.