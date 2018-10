Alcobendas y Granollers ganan por la mínima Domingo, 28 octubre 2018, 23:54

Ayer se cerró la séptima jornada de la Liga Asobal con tres partidos. Por la mañana se vivieron dos encuentros muy igualados. El Alcobendas logró su segundo triunfo en la temporada a costa del Anaitasuna que no termina de encontrar la regularidad de años anteriores (27-26). Mientras, el Granollers sufrió mucho para llevarse los dos puntos en juego en Puente Genil (26-27). Los locales tuvieron un último ataque para empatar el choque pero no supieron aprovecharlo y el lanzamiento de David Jiménez salió fuera. Ya por la tarde, sin sorpresas en el Palau donde el Barcelona de Xavi Pascual no tuvo piedad del Sinfín cántabro y se impuso 43-19. Ahora llega el parón por los partidos de la selecciones.