Carlota Chacón Peso.
Mundial Sub'17

La España de Chacón, invicta en el Mundial

El combinado nacional estaba clasificado para octavos antes de pisar el verde

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Domingo, 26 de octubre 2025, 10:15

Broche de oro para la España de Carlota Chacón Peso en el Mundial sub'17 disputado en Marruecos. El equipo de Mila Martínez ha finalizado ... la fase grupos como líder indiscutible con pleno de victorias y sin haber recibido un gol en contra en los tres partidos disputados. Ayer, Costa de Marfil fue su víctima con una victoria de mérito (0-3) con la riojana apareciendo en la segunda parte.

