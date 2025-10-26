La España de Chacón, invicta en el Mundial
El combinado nacional estaba clasificado para octavos antes de pisar el verde
Domingo, 26 de octubre 2025, 10:15
Broche de oro para la España de Carlota Chacón Peso en el Mundial sub'17 disputado en Marruecos. El equipo de Mila Martínez ha finalizado ... la fase grupos como líder indiscutible con pleno de victorias y sin haber recibido un gol en contra en los tres partidos disputados. Ayer, Costa de Marfil fue su víctima con una victoria de mérito (0-3) con la riojana apareciendo en la segunda parte.
El combinado nacional estaba clasificado para octavos antes de pisar el verde, por lo que la seleccionadora optó por dar descanso a sus jugadoras de referencia caso de Chacón. No salió de titular, pero sí que se sumó en el minuto 46 participando en el doblete de Claudia Barrios y el gol de Iraia que dieron la victoria a España.
