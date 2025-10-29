La España de Carlota Chacón cae eliminada en los penaltis

Marta Hermosilla Garrido Miércoles, 29 de octubre 2025, 21:21 Comenta Compartir

Temprano final de la España de Carlota Chacón Peso en el Mundial Sub'17 disputado en Marruecos. Después de una fase de grupos brillante, con el combinado nacional como líder indiscutible con pleno de victorias y con la riojana como MVP virtual del torneo, los penaltis impidieron que fuera otra jugadora de la comunidad la que levantase otra copa del mundo. El sueño se hizo añicos ayer contra Francia al caer eliminadas en la tanda de penaltis tras un partido de dominio que no se pudo ni se supo cerrar. Toca decir adiós en octavos. Toda despedirse demasiado pronto.

Chacón volvió a aparecer en el once de Mila Martínez, como en las citas más importantes. El pase a cuartos estaba en juego y tocaba sacar la artillería pesada. España cumplió con el dominio de la bola y con las múltiples ocasiones que tuvo durante el primer tiempo para abrir el marcador, pero se topó con un muro galo que no se pudo perpetrar pese a los intentos.

España Anna Álvarez, Zuazo (Iraia Fernández, 78), Silvia Cristóbal, Julia Torres, Noa Jiménez, Rosalía, María Carvajal, Claudia Barrios (Ferrera, 70), Anna Quer (Rius, 78), Lúa Arufe (Celia Gómez, 89) y Chacón. 0 (4) - 0 (5) Francia Chevray (Poye, 94), Bardet, Fatier, Moreau Tranchant, Seika, Fathallah, Kharafi, Diakite, Adedini (Laboucarie, 56), Morissaint (Gallais, 92) , Djoubri (Marmillot, 56). Goles: No hubo.

Penaltis: 1-0, Julia Torres; 1-1, Diakite; 2-1, María Carvajal; 2-2, Laboucarie; 3-2, Chacón; 3-3, Bardet; 4-3, Rosalía; 4-4, Gallais; 4-5, Fathallah.

Árbitra: Milagros Arruela.

Las llegadas más claras aparecieron en la segunda parte, caso de la falta botada por Lúa que se estrelló en el travesaño y su rebote, rematado hasta en dos ocasiones, no terminó en el fondo de las mallas. Rosalía lo intentó también con una internada que acabó sacando la portera francesa y en el rechace, Lúa mandó el balón alto.

Pese a estas ocasiones claras de la selección Sub'17, se acabó el tiempo reglamentario y se pasó directamente a la tanda de penaltis. Francia sacó a una nueva portera, Poye, exclusivamente para los disparos desde los once metros y la meta gala se consagró atajando dos lanzamientos de las españolas. En este caso, Chacón no falló, pero poco importa el rendimiento de una sola cuando el grupo debe coger de nuevo sus maletas y volver de Marruecos. Bonita experiencia para la riojana que aún le queda un largo y prometedor camino por recorrer.