La España de Carlota Chacón se clasifica para octavos

Marta Hermosilla Garrido Jueves, 23 de octubre 2025, 08:45 Comenta Compartir

Impresionante. Así es como está siendo la participación de Carlota Chacón en el Mundial sub'17 de Marruecos. La delantera natural de Fuenmayor volvió ... a aparecer el once titular de Mila Martínez para el partido contra la República de Corea y tal y como ocurrió en el debut ante Colombia, firmó un doblete y se convirtió en la mejor jugadora sobre el verde de la cita. Sin duda, fue una pieza indispensable en la victoria (5-0) que ha catapultado a España a octavos de final como líder indiscutible de su grupo.

Chacón volvió a ser titular en el partido contra la República del Congo y fue la artífice del primer gol del día a placer. Anna Quer y Julia Torres se sumaron a la fiesta española antes de que la riojana demostrase de nuevo su puntería letal con el cuarto del partido, y el cuarto tanto en su haber particular. El quinto y último fue obra de Silvia Cristóbal.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión