Carlota Chacón. Fed. Riojana de Fútbol
Mundial Sub'17

La España de Carlota Chacón se clasifica para octavos

Chacón volvió a ser titular en el partido contra la República del Congo y fue la artífice del primer gol del día a placer

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Jueves, 23 de octubre 2025, 08:45

Impresionante. Así es como está siendo la participación de Carlota Chacón en el Mundial sub'17 de Marruecos. La delantera natural de Fuenmayor volvió ... a aparecer el once titular de Mila Martínez para el partido contra la República de Corea y tal y como ocurrió en el debut ante Colombia, firmó un doblete y se convirtió en la mejor jugadora sobre el verde de la cita. Sin duda, fue una pieza indispensable en la victoria (5-0) que ha catapultado a España a octavos de final como líder indiscutible de su grupo.

