El DUX se reencuentra con la Copa

El DUX Logroño se reencuentra esta tarde con la Copa de la Reina, una competición especial para el conjunto vinotinto, que disputa su primera eliminatoria a domicilio frente al Europa, equipo de Primera Federación. Este bonito torneo vuelve a cruzarse en el camino del cuadro riojano, ahora ya como equipo profesional tras su reciente ascenso a la máxima categoría. Gracias a esa promoción, las logroñesas se han clasificado directamente para la tercera ronda, que se disputará esta tarde en el Nou Sardenya de Barcelona.

El DUX se mide a un rival conocido, ya que ambos conjuntos coincidieron hace un par de temporadas, aunque las riojanas afrontan el duelo con cierta preocupación por el desgaste físico que supone tener que disputar tres partidos en apenas ocho días y con la sensación de que esta competición puede hacerles perder más de lo que puede ofrecerles. Así lo reconoce su entrenador, Héctor Blanco, quien asegura que «es una semana muy atípica, al final casi no podemos entrenar. Tenemos muy claro que el objetivo sigue siendo la Liga, así que nada, vamos con ilusión, intentar pasar la eliminatoria y con ganas de que llegue el partido y enfocarnos en el triunfo».

El técnico riojano conoce bien al rival, colista actual de la segunda categoría del fútbol, con el que ya se ha enfrentado en el pasado. «El Europa es un equipo muy trabajado. Hemos jugado ya contra ellas hace un par de temporadas. Es verdad que el equipo ha cambiado mucho, pero me espero un conjunto con mucha ambición y ganas que además se hace muy fuerte en su campo. Va a ser un partido muy disputado, olvidándonos de la categoría, y sabemos que no será fácil», explica Blanco.

Héctor Blanco dará minutos a otras jugadoras de su vestuario ya que «la liga es lo que realmente nos va a dar de comer»

El calendario no da tregua y el DUX afronta una semana intensa con apenas tiempo para descansar entre partidos. «El desgaste va a ser importante. Venimos de jugar contra el Athletic Club, ahora la Copa y el domingo nos espera el Atlético de Madrid. Nuestra prioridad sigue siendo la liga. La Copa es una competición muy bonita, pero sabemos que es irreal para nosotros. Está hecha para equipos como el Real Madrid, Barcelona o Atlético para que lleguen a la final, y sería un error centrarnos en ella y no en la liga, que es la que realmente nos va a dar de comer», subraya el entrenador riojano.

Pese a todo, la Copa servirá para dar minutos a las jugadoras menos habituales y mantener el ritmo competitivo del grupo así como para reencontrarse con el gol, la que ha sido su gran asignatura pendiente en las últimas jornadas. «Es lo que nos está faltando, esa definición en el área. Los síntomas del equipo son buenos: conseguimos llegar, generamos ocasiones, y en cualquier momento llegarán los goles», concluye con esperanza el técnico.

Y es que, el conjunto riojano llega a este encuentro copero tras perder 0-2 frente al Espanyol y firmar un empate sin goles ante el Athletic el pasado domingo, en un partido con muchas ocasiones pero sin acierto.

Esta tarde, en el Nou Sardenya, el DUX intentará romper su sequía goleadora y prolongar su buena imagen en un torneo que tantas alegrías le ha dado en el pasado.

