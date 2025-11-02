El DUX no puede con sus iguales Liga F. El conjunto vinotinto no ha sabido aprovechar sus encuentros ante rivales directos llegando a la novena jornada sin victorias

El DUX Logroño sigue sin encontrar la tecla. Nueve jornadas después del arranque liguero, el conjunto riojano apenas suma cuatro puntos y continúa sin estrenar su casillero de victorias. Lo más llamativo es que la mitad de esos puntos los ha conseguido ante rivales de peso como el Real Madrid y el Badalona, y a punto estuvo de hacerlo también ante la Real Sociedad. Sin embargo, cuando tocaba medirse a los equipos de su liga, aquellos que pelean por la permanencia, las oportunidades se han esfumado.

El propio Héctor Blanco hablaba en septiembre que el inicio de su liga empezaba un poco más tarde señalando el duelo ante el Alhama como punto de inflexión. Pero la realidad ha sido otra. El DUX ha competido con orgullo frente a los grandes y se ha confiado frente a los rivales directos por la salvación.

Resultados

Clasificación

EQUIPO PT J G E P GF GC

1 Barcelona 24 8 8 0 0 39 1

2 Real Madrid 20 9 6 2 1 21 6

3 Atlético de Madrid 18 9 5 3 1 22 10

4 Real Sociedad 17 8 5 2 1 16 7

5 Tenerife 16 9 4 4 1 16 6

6 Madrid CF 14 9 4 2 3 12 9

7 Granada CF 12 9 3 3 3 10 14

8 Levante Las Planas 11 9 2 5 2 5 7

9 Sevilla FC 11 9 3 2 4 5 16

10 Eibar 10 9 3 1 5 4 12

11 Espanyol 9 9 2 3 4 7 11

12 Alhama 9 9 2 3 4 8 23

13 Deportivo 7 9 1 4 4 7 14

14 Athletic 5 8 0 5 3 5 16

15. DUX Logroño 4 8 0 4 4 7 16

16 Levante 1 9 0 1 8 4 20

El debut en Las Gaunas ante el Real Madrid fue un soplo de esperanza. El 2-2 final, con opciones reales de victoria, invitó al optimismo en la afición vinotinto, que veía a su equipo capaz de plantar cara a cualquiera. Frente a la Real Sociedad, el conjunto vinotinto volvió a mostrar solidez, cayendo solo por un riguroso penalti en el tramo final (0-1). Después llegó el inevitable tropiezo ante el Barcelona, pero el empate sin goles en Badalona (0-0) devolvió las buenas sensaciones. Héctor Blanco se mostraba entonces confiado y aseguraba que, si mantenían ese nivel, las victorias llegarían pronto.

Sin embargo, el calendario, que a priori se abría a la esperanza, se convirtió en un muro. El Alhama, recién ascendido como el DUX, asaltó Las Gaunas con un doloroso 2-4 que rompió cualquier dinámica positiva. Luego llegó el Granada, otro rival directo, y solo un gol de Falfán en el minuto 84 permitió rescatar un empate que supo a poco. En Riazor, el DUX rozó la épica: remontó un 2-0 al descanso y se trajo un punto que parecía dar aire al proyecto. Pero el choque posterior ante el Espanyol devolvió a las riojanas a la realidad. Fue un encuentro gris, lleno de imprecisiones, errores defensivos y falta de puntería, que terminó por apagar la chispa.

El parón liguero llegó la semana pasada con el equipo riojano como penúltimo, solo por delante del Levante, que suma un punto menos. Los números son duros, pero la situación no es irreversible. Una victoria podría significar mucho más que tres puntos ya que sería un impulso anímico y el punto de partida para romper la racha ante sus competidores directos así como estrenar su casillero.

El calendario vuelve a ofrecer una oportunidad en Lezama, donde espera un Athletic que, sorprendentemente, también navega por la zona baja con solo cinco puntos. Un duelo directo, de esos que valen doble. Un partido para hablar de tú a tú y, por fin, empezar a ganar la verdadera batalla: la de su propia liga.