El DUX prolonga su sequía

El presidente del DUX Logroño ya avisaba esta semana de que el problema de su equipo no residía en las sensaciones sino en su escasa ... puntería. «Solo falta que la pelotita entre», pedía Ruffini días antes del partido del Sevilla siendo consciente de que solo gana el que marca y el conjunto riojano lleva cuatro jornadas consecutivas sin anotar. Problema que hay que subsanar para salvarse. Hoy, contra el Sevilla (1-0) gozó de buenos momentos en un partido que no destacó por sus ocasiones; sin embargo, su imprecisión en los últimos metros volvió a lastrarle con una derrota por la mínima en el Jesús Navas.

El DUX arrancó con brío y la primera acción ya llevó la firma de Mia Asenjo, que desbordó con potencia pero cruzó en exceso su disparo. El Sevilla respondió explotando su banda derecha y generó sus primeras aproximaciones en jugadas a balón parado. Chelsea apenas tuvo que intervenir, pero el equipo hispalense fue acumulando presencia en campo rival.

Superado el cuarto de hora, el conjunto riojano encontró cierta continuidad. Un centro envenenado de Mía obligó a Sullastres a adelantarse, y poco después Paula Partido puso un balón al corazón del área que nadie logró empujar. La ocasión más clara de la primera mitad fue para el Sevilla con un centro templado de Morcillo que ni Andrea Álvarez ni Gabarro acertaron a remachar a bocajarro.

El equipo vinotinto replicó con varios intentos de Mia Asenjo, todos anulados por fuera de juego. En una de esas acciones, la delantera definió con calidad, pero su posición adelantada impidió que el gol subiera al marcador. Mucho esfuerzo, pero poca precisión.

Ambos equipos subieron una revolución tras el descanso buscando ese tanto que permitiera adelantarse en el marcador. El Sevilla fue el primero en rozarlo con un cabezazo de Gabarro que atrapó Chelsea. La respuesta del DUX fue inmediata y más clara aún con el remate de Comfort, libre en el segundo palo, pero Sullastres salvó a su equipo con el pie.

Las riojanas siguieron percutiendo, pero hacía falta más pólvora arriba. Blanco respondió a las súplicas con la entrada de Flavine, con la que las riojanas adelantaron líneas y ganaron presencia ofensiva. Y cuando mejor estaban, llegó el golpe sevillista. En el minuto 73, Kanteh enganchó un disparo cruzado desde la frontal que sorprendió a Chelsea y puso el 1-0 en el luminoso del Jesús Navas.

Ya no había nada que perder y el DUX se volcó en busca del empate e introdujo a Laura Martínez por Colomina. Central por centrocampista. Más pólvora aunque sin mecha no estalla.

Flavine lo intentó con una carrera por la banda, Marta en un remate en el segundo palo ajustado y Falfán con su testa tras recibir un centro lateral de Justi con el mismo resultado: agua. El DUX lo buscó hasta el último minuto, pero volvió a estrellarse contra su falta de puntería. La sequía continúa, y la necesidad de gol ya es una urgencia para seguir peleando por la salvación.