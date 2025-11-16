LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Fútbol femenino | Liga F

El DUX prolonga su sequía

La falta de puntería vuelve a lastrar a un conjunto vinotinto que se mantiene en el pozo tras perder por la mínima contra el Sevilla

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Domingo, 16 de noviembre 2025, 18:28

El presidente del DUX Logroño ya avisaba esta semana de que el problema de su equipo no residía en las sensaciones sino en su escasa ... puntería. «Solo falta que la pelotita entre», pedía Ruffini días antes del partido del Sevilla siendo consciente de que solo gana el que marca y el conjunto riojano lleva cuatro jornadas consecutivas sin anotar. Problema que hay que subsanar para salvarse. Hoy, contra el Sevilla (1-0) gozó de buenos momentos en un partido que no destacó por sus ocasiones; sin embargo, su imprecisión en los últimos metros volvió a lastrarle con una derrota por la mínima en el Jesús Navas.

