El DUX Logroño se queda a medio camino

El conjunto riojano firma un empate sin goles (0-0) en Lezama ante un Athletic que tampoco logra su primera victoria

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Domingo, 2 de noviembre 2025, 14:22

Empate. Otro empate. Y ya van cinco en los nueve partidos disputados. Ayer el DUX Logroño podía haber aprovechado mejor su encuentro ante un Athletic ... al que está temporada le está costando sobremanera encontrarse. Rivales directos por la salvación, ninguno de los equipos pudieron materializar sus llegadas para cerrar un escaso 0-0 que tampoco permite estrenar sus respectivos casilleros de victorias.

