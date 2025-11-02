El DUX Logroño se queda a medio camino

Empate. Otro empate. Y ya van cinco en los nueve partidos disputados. Ayer el DUX Logroño podía haber aprovechado mejor su encuentro ante un Athletic ... al que está temporada le está costando sobremanera encontrarse. Rivales directos por la salvación, ninguno de los equipos pudieron materializar sus llegadas para cerrar un escaso 0-0 que tampoco permite estrenar sus respectivos casilleros de victorias.

El choque comenzó con el Athletic más entonado, tratando de imponer su ritmo y su juego combinativo. Maitane dispuso de la primera gran ocasión del partido, pero no logró conectar el remate a escasos metros de la portería. Poco después, la riojana Sara Ortega lo intentó desde fuera del área, sin fortuna.

El DUX, algo impreciso en los primeros compases, fue ganando confianza con el paso de los minutos. En defensa, Marta se mostró imperial, despejando todo lo que caía en su zona y erigiéndose en un muro ante las rojiblancas. A la media hora llegó la mejor ocasión visitante del primer tiempo cuando Isina botó un córner medido al área y Rebeca, completamente sola, cabeceó por encima del larguero.

Las locales tuvieron más posesión, pero Chelsea se encargó de mantener su portería a cero con seguridad, anticipándose a varios balones peligrosos y cortando un disparo de Nerea Nevado desde el costado izquierdo.

En la segunda mitad, el conjunto vinotinto dio un paso adelante. Héctor buscó más frescura en ataque y dio entrada a Mía Asenjo y Flavine en el minuto 54. El cambio se notó ya que las riojanas ganaron metros, posesión y mordiente ofensiva. La ocasión más clara llegó en el 62, tras una gran combinación entre Comfort y Mawete que dejó a Isina en buena posición, pero la jugada se diluyó cuando parecía que el gol estaba cerca.

El conjunto vinotinto fue creciendo y se notó en el tramo final. Falfán rozó el tanto con un disparo enroscado que se marchó rozando el palo, y Asenjo lo intentó con otro tiro que no encontró portería por la presión de las leonas. Chelsea, siempre segura, evitó el tanto local con un paradón a un potente disparo de Maite Zubieta desde fuera del área.

El Athletic también tuvo su respuesta, con un balón al palo de Patri Zugasti que puso el susto en el cuerpo. En los últimos minutos, el DUX pidió penalti por un posible agarrón a Isina en el área, pero la colegiada, tras consultar con el VAR, dejó seguir. Y cuando el partido agonizaba, llegó la última del encuentro con un córner que remató Pinedo para poner un disparo raso desde fuera del área que se celebró en la grada, pero Chelsea apareció providencial para despejar con una gran intervención y asegurar un punto que, aunque justo, deja al DUX Logroño a mitad de camino.

El DUX Logroño sigue sin conocer la victoria tras nueve jornadas, pero el equipo demostró que hay mimbres de mejora. Sin embargo, sin gol no hay victoria, y sin victoria se complica la salvación. El miércoles habrá partido de Copa a domicilio en casa del Europa y el domingo contra el Atlético de Madrid en Las Gaunas.