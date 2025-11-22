El DUX muere a orillas del Manzanares

Misma historia, pero a orillas del río Manzanares. El DUX Logroño sufrió su tercera derrota seguida ante el Madrid CFF (1-0) en un ... partido que tuvo dos partes muy diferenciadas para las riojanas. Fueron valientes al inicio y sólidas al final aunque su falta de pegada, pese a las ocasiones generadas, fue determinante una semana más; con fallo desde los once metros incluido.

El DUX saltó al césped decidido a morder. Con líneas adelantadas y la capitana Isina de vuelta en el once, el conjunto riojano quiso sorprender desde el primer zarpazo. Mia avisó temprano por banda como ya hizo una semana antes ante el Sevilla con un disparo escorado que obligó a la guardameta rival a enviar a córner. Desde la esquina, Isina volvió a activar a las suyas, igual que en una falta botada instantes después que dejó a Rebeca sola en el área, aunque sin llegar por milímetros al remate que pedía gol.

El ímpetu inicial tuvo su recompensa en forma de penalti cuando una mano local rebotó sobre el esférico en plena pugna con Isina a los cinco minutos del arranque. La capitana asumió la responsabilidad, golpeó con decisión y el balón se estrelló violentamente en el larguero. Botó cerca de la línea, generó protesta, generó suspense, generó revisión en el monitor... Pero no generó gol. Otra mueca amarga para un equipo que crea, insiste y, por quinta semana consecutiva, no encuentra puerta.

Madrid CFF Paola, Mendoza (Andonova, m. 85), Mónica, Villafañe, Ruiz, Laborde (Marina Rivas, m. 85), Sosa, Antonsdóttir (Nautnes, m. 58), Poljak, Melgard y Marcetto. 1 - 0 DUX Logroño Chelsea, Iria Castro (Matthews, m. 90), Marta, Colomina, Rebeca, Annelie (Valderas, m. 84), Xime, Isina, Justi, Mía Asenjo y Paula Partido (Laura Martínez, m. 72). Gol: 1-0 min 89: Mónica transforma desde los once metros hundiendo el esférico ajustado al palo pese a que Chelsea adivinó su dirección.

Árbitro: Marta Huerta. Amonestó a Antonsdóttir del Madrid CFF y a Iria Castro del DUX Logroño.

Incidencias: Partido correspondiente a la duodécima jornada disputado en el campo madrileño del Fernando Torres. Se guardó un minuto de silencio contra la violencia machista.

El Madrid CFF fue creciendo con la posesión, aunque se topó con una defensa riojana muy seria. Rebeca frenó una carrera peligrosa de Camila y Chelsea firmó la parada del partido al sacar bajo palos un cabezazo de Mónica en un córner en el que también se pidió revisión.

En cada disputa, Marta e Iria Castro impusieron temple y oficio para desactivar las acometidas locales. Y aun así, el equipo vinotinto también quiso ponerse por delante en el marcador antes del final de la primera parte. Paula Partido buscó el área desde atrás, Marta rozó un remate forzado y el equipo mantuvo el pulso en un duelo cada vez más físico.

La segunda mitad siguió el mismo guion de resistencia y chispazos. Isina probó suerte con un córner cerrado, el Madrid respondió con un remate peligroso y el DUX contestó de inmediato en una acción hilvanada entre Mía y Paula que pasó cerca del palo. El larguero volvió a ser protagonista, aunque esta vez del lado local, tras un latigazo de Bárbara Ruiz en pleno asedio madrileño que Chelsea y la zaga lograron sostener con uñas y dientes.

Hasta el minuto 88. Una acción en el área entre Laura y Nautnes encendió las alarmas. La colegiada revisó el contacto en el monitor (la tercera vez en el partido) y señaló un penalti que cayó como un jarro de agua helada para las riojanas cuando se cumplía el minuto 89. Mónica no perdonó desde los once metros y firmó un golpe letal para un DUX que se había vaciado, que había sido valiente al inicio y sólido después.

El conjunto logroñés murió de pie, con la sensación de que compite, pero sin el premio más básico: el gol. Si la semana pasada prolongó su sequía en orillas del Guadalquivir, ésta termina muriendo frente al Manzanares en el último minuto.