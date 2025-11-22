LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Xime presiona a Laborde en el partido en el que el DUX perdió por un penalti 'in extremis'. DUX Logroño
Fútbol | Liga F

El DUX muere a orillas del Manzanares

El conjunto vinotinto rozó un punto ante el Madrid CFF, pero un penalti en el último minuto volvió a dejarle sin premio

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Sábado, 22 de noviembre 2025, 20:57

Comenta

Misma historia, pero a orillas del río Manzanares. El DUX Logroño sufrió su tercera derrota seguida ante el Madrid CFF (1-0) en un ... partido que tuvo dos partes muy diferenciadas para las riojanas. Fueron valientes al inicio y sólidas al final aunque su falta de pegada, pese a las ocasiones generadas, fue determinante una semana más; con fallo desde los once metros incluido.

