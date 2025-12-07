Tres historias con acento armero en el DUX Logroño

El DUX Logroño encara esta tarde su duelo contra el Eibar con la urgencia de un equipo que necesita gol. Cinco jornadas sin marcar ... han empujado a que el conjunto riojano sea incapaz de salir del descenso, pero el partido en Las Gaunas ofrece el aliciente de que hasta tres de sus jugadoras conocen por dentro al rival. Un pasado armero que hoy puede convertirse en el impulso emocional y competitivo que tanto necesita el vestuario.

La que más vínculo guarda con el conjunto vasco es la capitana, Lorena Valderas. Aunque hace tiempo que se siente riojana de adopción, nació en Eibar, la ciudad en la que creció viendo al equipo armero desde pequeña. No ficharía por el club de su localidad hasta la adolescencia, aunque irrumpió con fuerza al debutar en Primera División con 15 años.

Tras el descenso del Eibar, su trayectoria la llevó al Aurrera y finalmente a Logroño, cuando la entidad aún era conocida como EDF. Hoy, muchos años después, Valderas se reencuentra con el equipo que le abrió la puerta del profesionalismo. Eso sí, queda por ver cuántos minutos le concede Héctor Blanco, ya que solo ha sido titular en dos ocasiones y suma 184 minutos este curso.

El caso de Annelie es diferente, más reciente y marcado por la evolución futbolística. Tras destacar en el equipo riojano en Primera Federación, llamó la atención del Eibar, que apostó por ella tras su ascenso a Liga F. Allí se consolidó como una jugadora versátil, capaz de actuar como carrilera, lateral o incluso en el centro del campo. Su primera campaña fue notable, con 1.735 minutos en 24 partidos, aunque en la última su protagonismo disminuyó. Este verano regresó a Logroño para convertirse en uno de los pilares del once de Blanco, y todo apunta a que será titular hoy.

La tercera futbolista con pasado eibarrés es la portera María Miralles, cuyo paso por el conjunto vasco supuso uno de los momentos más relevantes de su carrera. Natural de Castellón, llegó al Eibar en la temporada 2023-24 y allí vivió un ascenso a Primera División que le permitió consolidarse como una de las guardametas más prometedoras del país, hasta el punto de ser considerada la portera revelación de la categoría.

En el club armero se sintió profesional y firmó algunas de sus mejores actuaciones, por lo que el duelo de hoy también será especial si finalmente ocupa la portería. En las últimas jornadas, Chelsea ha sido la opción preferida del técnico, pero Miralles sigue siendo una alternativa de plenas garantías.