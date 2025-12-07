LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Annelie, una de las jugadoras con pasado armero, con el balón durante el partido contra el Espanyol en Las Gaunas. Justo Rodríguez
Fútbol | Liga F

Tres historias con acento armero en el DUX Logroño

Tanto Lorena Valderas como Annelie y Miralles han defendido la elástica del Eibar, el equipo que se convertirá en rival esta jornada

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Domingo, 7 de diciembre 2025, 08:50

Comenta

El DUX Logroño encara esta tarde su duelo contra el Eibar con la urgencia de un equipo que necesita gol. Cinco jornadas sin marcar ... han empujado a que el conjunto riojano sea incapaz de salir del descenso, pero el partido en Las Gaunas ofrece el aliciente de que hasta tres de sus jugadoras conocen por dentro al rival. Un pasado armero que hoy puede convertirse en el impulso emocional y competitivo que tanto necesita el vestuario.

