LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Héctor Blanco, delante de su banquillo en Las Gaunas. Justo Rodríguez
Fútbol | Liga F

El DUX quiere aprovechar el descanso tras el parón para ganar al Eibar

Héctor Blanco confía en que su equipo frene su mala dinámica y pueda ver puerta rival ante un «aguerrido» rival

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Domingo, 7 de diciembre 2025, 08:49

Comenta

El DUX afronta este domingo en Las Gaunas (16.00 horas) un duelo decisivo ante el Eibar, un rival directo que llega en una ... mala dinámica muy similar a la de las riojanas. Las vinotinto encadenan cinco jornadas sin marcar y siguen en puestos de descenso, a cuatro puntos del Alhama, lo que convierte este encuentro en una oportunidad crucial para reconducir la situación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La calle Laurel añade dos nuevos restaurantes
  2. 2 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  3. 3 Condenan a dos trabajadores de un centro de autismo de Logroño por agresiones a una usuaria hipervulnerable
  4. 4 «Parece que llevamos a nuestros hijos a la cárcel», dice el padre de la usuaria agredida en el centro de autismo
  5. 5 A prisión los dos detenidos por el asesinato del pequeño Luca en Almería
  6. 6 Logroño no termina de encenderse en Navidad
  7. 7

    Masiva afluencia a las Ferias de la Concepción de Santo Domingo
  8. 8 Treinta años de carrera solidaria estudiantil
  9. 9 Lo que pierde Eurovisión sin España, y viceversa
  10. 10

    Nieve para jugar en Valdezcaray, pero todavía sin esquiar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El DUX quiere aprovechar el descanso tras el parón para ganar al Eibar

El DUX quiere aprovechar el descanso tras el parón para ganar al Eibar