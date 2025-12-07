El DUX quiere aprovechar el descanso tras el parón para ganar al Eibar

El DUX afronta este domingo en Las Gaunas (16.00 horas) un duelo decisivo ante el Eibar, un rival directo que llega en una ... mala dinámica muy similar a la de las riojanas. Las vinotinto encadenan cinco jornadas sin marcar y siguen en puestos de descenso, a cuatro puntos del Alhama, lo que convierte este encuentro en una oportunidad crucial para reconducir la situación.

Tras el parón, el equipo regresa a casa con energías renovadas y con el convencimiento de que la sequía goleadora debe romperse cuanto antes. Así lo expresa su técnico, Héctor Blanco, quien asegura que el vestuario vuelve con hambre de fútbol: «Estamos con muchas ganas, llevamos dos semanas sin competición y se nota. Sabemos que es un partido importante y lo hemos tratado como tal; vamos a ir a por ello». El entrenador insiste en que, pese a la falta de acierto, las sensaciones no son malas ya que «estamos generando mucho; no nos está llegando ese gol, pero sabemos que en un momento u otro tiene que llegar», señala, a la vez que reconoce que decidirá a última hora la participación de varias jugadoras con molestias tras compromisos internacionales.

Enfrente estará un Eibar que, pese a tener diez puntos, solo ocupa dos posiciones por encima del DUX y también acumula tres derrotas consecutivas. Blanco define al conjunto armero como «un equipo muy vasco, muy aguerrido, de mucha agresividad, disputa, juego directo y verticalidad». Aun así, el técnico riojano confía en que su equipo pueda imponer su plan, apoyándose en la solidez defensiva que sí ha mostrado este curso y buscando un punto más de eficacia para transformar en goles las ocasiones que ya genera. «No estamos concediendo en exceso atrás, pero en ataque nos falta ese plus diferencial que tienen otros equipos», admite, recordando que la ausencia de una goleadora referencia penaliza al equipo en forma de puntos.

Aun así, confía en que las llamadas 'jugadoras satélite' puedan aparecer en este tramo clave: «No meterán diez goles, pero sí cinco, y esperemos que aparezcan ahora y nos den esos puntos tan necesarios». Una victoria ante el Eibar sería el mejor cierre de año en Las Gaunas.