El DUX Logroño busca una primera victoria que le permita «dar un saltito en la tabla»
El conjunto riojano visita esta tarde (16.00) al Sevilla en el Jesús Navas con la esperanza de recortar distancias en la lucha por la permanencia
Domingo, 16 de noviembre 2025, 08:15
El DUX Logroño afronta esta tarde un exigente duelo en el campo Jesús Navas ante un Sevilla que se hace fuerte en casa, pero que ... tampoco destaca por su poder goleador. Las riojanas llegan penúltimas con 5 puntos -fruto de cinco empates en diez jornadas- y, aunque un triunfo no les sacaría aún del descenso, sí les acercaría al Alhama que marca la salvación con 9 puntos. Su entrenador, Héctor Blanco, reconoce que «nos falta un poquito en el área, que es donde se decide todo», pero también subraya el progreso del equipo ya que «estamos evolucionando, cada vez tenemos más el balón y sufrimos menos».
El Sevilla es un viejo conocido para el DUX; un equipo joven, intenso y muy trabajado, séptimo con 14 puntos. No destaca por su pegada -siete goles, los mismos que ha anotado el conjunto vinotinto-, pero sí por su mayor solidez defensiva, con 16 tantos encajados por los 21 de las riojanas. Blanco espera un choque duro, aunque cree que hay opciones: «Sabemos que tienen muy claro su estilo, sobre todo en casa, pero creemos que podemos hacerles daño en según qué situaciones».
Las riojanas afrontan el encuentro con bajas sensibles. Rebeca está sancionada tras su expulsión ante el Atlético de Madrid en Las Gaunas, mientras que Miralles e Isina no han viajado por molestias. Aun así, el técnico insiste en la ambición con la que viaja el equipo: «Vamos con la idea clara de traer los tres puntos y dar un saltito en la clasificación», consciente de que la zona baja está muy apretada y cualquier triunfo puede marcar un antes y un después.
Además, Blanco pone el foco en el momento anímico del grupo y en la importancia de mantener la línea ascendente antes del parón navideño. «Sabemos que cuesta muchísimo sumar abajo, pero también que con una victoria podemos sacar la cabeza y seguir creciendo», afirma. Con Sevilla hoy y rivales exigentes como Madrid CFF, Tenerife o Eibar por delante en el calendario, el técnico recalca que el objetivo no cambia. «Queremos intentar sumar el máximo de puntos posibles para llegar fuertes a una segunda vuelta donde se va a decidir todo», concluye.
Confianza plena en el proyecto
Tranquilidad, calma y dejar a la gente trabajar. Esa fue la síntesis realizada por el presidente del DUX Logroño, Javier Ruffini, a la pregunta de si se avecinaban cambios dentro de la entidad dados los resultados de las últimas semanas. Y es que, pese a que el equipo sigue inmerso en puestos de descenso, la confianza en el proyecto sigue siendo plena desde los despachos aunque las maquinas ya han comenzado a trabajar buscando refuerzos que lleguen con el invierno.
La visita a Logroño de la directiva en manos de empresarios argentinos ha servido para resolver varias dudas sobre el estado en el que se encuentra el equipo vinotinto. La Ciudad Deportiva de La Isla va realizando mejoras, con la apertura próxima de un gimnasio y la promesa de cambiar el césped a una superficie artificial que permita que tanto el primer equipo como la cantera pueda entrenar independientemente de la climatología.
Sin embargo, los resultados no están llegando y el DUX Logroño llega a la undécima jornada en penúltimo puesto sin estrenar su casillero de triunfos aún. La sensación es que el equipo ha merecido algún punto más del que tiene en el casillero, pero su poca contundencia arriba ha lastrado sus intereses en demasiadas ocasiones. Y es que, en los tres últimos partidos disputados en liga ante el Espanyol, el Athletic y el Atlético el equipo riojano no ha sido capaz de marca ni un gol. Por contra, ha encajado siete; cinco de ellos contra el conjunto colchonero en la pasada jornada disputada en Las Gaunas.
Cuando las cosas comienzan a ir mal, sobre todo en deportes como el fútbol, los focos tienden a colocarse sobre la figura del entrenador y el cuerpo técnico que le acompaña. Algunos aficionados ya han empezado a pedir cambios en el seno vinotinto, pero la directiva, de momento, es tajante en esta súplica. Héctor Blanco se queda en el banquillo vinotinto al ser uno de los hombres que mejor conocen los pormenores de su vestuario en particular y del fútbol femenino en general. «Ahora solo falta que la pelotita entre», rogaba el presidente del DUX durante el encuentro infomativo junto a su homónima en la Liga F, Beatriz Álvarez.
Los inquilinos del banquillo son los que son a día de hoy y la apuesta desde los despachos sigue siendo firme, no obstante no ocurre lo mismo con la plantilla. La lista de jugadoras es muy amplia, sin embargo la sensación es que siguen faltando varias piezas para que el equipo encaje del todo. Es por ello, que la entidad vinotinto se encuentra inmersa en la búsqueda de algunos refuerzos que se sumen cuando el mercado abra.
