LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Paula Partido conduce el balón en el partido contra el Espanyol en Las Gaunas. Justo Rodríguez
Fútbol | Lifa F

El DUX Logroño busca una primera victoria que le permita «dar un saltito en la tabla»

El conjunto riojano visita esta tarde (16.00) al Sevilla en el Jesús Navas con la esperanza de recortar distancias en la lucha por la permanencia

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Domingo, 16 de noviembre 2025, 08:15

Comenta

El DUX Logroño afronta esta tarde un exigente duelo en el campo Jesús Navas ante un Sevilla que se hace fuerte en casa, pero que ... tampoco destaca por su poder goleador. Las riojanas llegan penúltimas con 5 puntos -fruto de cinco empates en diez jornadas- y, aunque un triunfo no les sacaría aún del descenso, sí les acercaría al Alhama que marca la salvación con 9 puntos. Su entrenador, Héctor Blanco, reconoce que «nos falta un poquito en el área, que es donde se decide todo», pero también subraya el progreso del equipo ya que «estamos evolucionando, cada vez tenemos más el balón y sufrimos menos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La revolución llega a los grifos de cerveza riojanos
  2. 2 Muere un joven de 22 años en Guadalajara al mediar en una pelea entre dos grupos
  3. 3 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  4. 4

    La demanda para retirar amianto supera la disponibilidad de las empresas especializadas
  5. 5

    «Debutar con 21 años me va a venir mejor que hacerlo a los 18»
  6. 6 El exalcalde de Vitoria, Alfonso Alonso, sufre un intento de robo en Madrid
  7. 7

    El sueño cumplido de Carmelo Loza
  8. 8 Restacan a una senderista herida en la ermita de San Esteban en Viguera
  9. 9 «Una plaga de atropellos» y las listas de espera, hoy en el Teléfono del Lector
  10. 10

    Golpe de Autoridad del Dicorpebal en Artaleku

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El DUX Logroño busca una primera victoria que le permita «dar un saltito en la tabla»

El DUX Logroño busca una primera victoria que le permita «dar un saltito en la tabla»