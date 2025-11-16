El DUX Logroño busca una primera victoria que le permita «dar un saltito en la tabla»

Confianza plena en el proyecto

Tranquilidad, calma y dejar a la gente trabajar. Esa fue la síntesis realizada por el presidente del DUX Logroño, Javier Ruffini, a la pregunta de si se avecinaban cambios dentro de la entidad dados los resultados de las últimas semanas. Y es que, pese a que el equipo sigue inmerso en puestos de descenso, la confianza en el proyecto sigue siendo plena desde los despachos aunque las maquinas ya han comenzado a trabajar buscando refuerzos que lleguen con el invierno.

La visita a Logroño de la directiva en manos de empresarios argentinos ha servido para resolver varias dudas sobre el estado en el que se encuentra el equipo vinotinto. La Ciudad Deportiva de La Isla va realizando mejoras, con la apertura próxima de un gimnasio y la promesa de cambiar el césped a una superficie artificial que permita que tanto el primer equipo como la cantera pueda entrenar independientemente de la climatología.

Sin embargo, los resultados no están llegando y el DUX Logroño llega a la undécima jornada en penúltimo puesto sin estrenar su casillero de triunfos aún. La sensación es que el equipo ha merecido algún punto más del que tiene en el casillero, pero su poca contundencia arriba ha lastrado sus intereses en demasiadas ocasiones. Y es que, en los tres últimos partidos disputados en liga ante el Espanyol, el Athletic y el Atlético el equipo riojano no ha sido capaz de marca ni un gol. Por contra, ha encajado siete; cinco de ellos contra el conjunto colchonero en la pasada jornada disputada en Las Gaunas.

Cuando las cosas comienzan a ir mal, sobre todo en deportes como el fútbol, los focos tienden a colocarse sobre la figura del entrenador y el cuerpo técnico que le acompaña. Algunos aficionados ya han empezado a pedir cambios en el seno vinotinto, pero la directiva, de momento, es tajante en esta súplica. Héctor Blanco se queda en el banquillo vinotinto al ser uno de los hombres que mejor conocen los pormenores de su vestuario en particular y del fútbol femenino en general. «Ahora solo falta que la pelotita entre», rogaba el presidente del DUX durante el encuentro infomativo junto a su homónima en la Liga F, Beatriz Álvarez.

Los inquilinos del banquillo son los que son a día de hoy y la apuesta desde los despachos sigue siendo firme, no obstante no ocurre lo mismo con la plantilla. La lista de jugadoras es muy amplia, sin embargo la sensación es que siguen faltando varias piezas para que el equipo encaje del todo. Es por ello, que la entidad vinotinto se encuentra inmersa en la búsqueda de algunos refuerzos que se sumen cuando el mercado abra.