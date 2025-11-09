Demasiado castigo en Las Gaunas para el DUX Logroño

Marta Hermosilla Garrido Domingo, 9 de noviembre 2025, 14:05 | Actualizado 14:50h. Comenta Compartir

El DUX Logroño sufrió un déjà vu contra el Atlético de Madrid. Era la primera vez que recibía al conjunto colchonero sobre el tapete de Las Gaunas esta temporada, pero tuvo la sensación de haber vivido ya este partido. O al menos, algo parecido. Y es que una vez más, el equipo riojano se vio obligado a remar a contracorriente por unas decisiones arbitrales que volvieron a marcar el devenir del encuentro desde los minutos iniciales; Primero, con el más que dudoso penalti que abrió la lata a favor del rival y después, con la expulsión por roja directa de Rebeca que le dejó en inferioridad numérica desde el minuto 22. El resto, tan solo fueron las consecuencias de los hechos y el castigo fue mayúsculo (0-5).

El DUX quería brindarle a su afición la primera victoria del curso. Y qué mejor que hacerlo con una grada que superó las 1.200 personas animadas por la bonita campaña contra el acoso escolar 'No te calles'. Héctor Blanco y sus chicas salieron con una versión valiente al campo. Subió a Annelie y Comfort como carrileras para apoyar a Paula Partido y Mía Asenjo arriba y brindarles centros laterales. Aunque poco se pudo disfrutar de esta apuesta del técnico riojano ya que en apenas diez minutos el partido se le empezaría a poner cuesta arriba al DUX.

Luany se fue al suelo en una acción dentro del área mientras Annelie cubría la marca. Hubo contacto cuerpo con cuerpo, para nada duro, que la colegiada pitó sin titubear. En el banquillo riojano no se vio tan claro y se solicitó la revisión. Tras mucho revisar y aunque parecía claro que se iba a revocar, se lanzó desde los once metros por mediación de Fiamma para abrir el marcador.

La polémica estaba servida y solo era el principio ya que en otra acción de ataque del Atlético, Rebeca cortó una jugada en la frontal que le costó la expulsión. En un primer momento se sacó amarilla, pero tras la revisión solicitada por el equipo capitalino, la arbitra cambió el color de la cartulina obligando a que el DUX jugase con diez desde el minuto 22.

En este momento era difícil sacar algo positivo del partido, pero cuando no tienes nada que perder, se puede ganar mucho. Y así es cómo el equipo riojano vivió sus mejores minutos inquietando al contrincante con un centro lateral de Annelie que no remató Mía por poco y con un contundente remate de Xime que no surtió el efecto deseado. Sin embargo, un nuevo penalti sobre Luany haría que la cuesta fuera mucho más empinada. Fue la propia futbolista brasileña la que transformó desde los once metros cerrando el 0-2 del primer tiempo.

El Atlético salió con una marcha más y fue Chelsea, primero con una parada providencial, y el fuera de juego que invadió la jugada después, el que impidió que el tercero de la rojiblancas, que ayer vestían de azul, subiera al marcador. Aunque Luany, sin duda la mayor pesadilla del día para las riojanas, se encargó de apagar las esperanzas de Las Gaunas con un disparo cruzado que entró en la red tras tocar en el segundo palo en el minuto 71. Rosa Otermín se sumo en el minuto 77 con el cuarto con un latigazo impecable que se le escapó de las manos de la meta vinotinto.

El partido finalizó con diez jugadoras por escuadra después de que Gaby, que ya tenía amarilla, vio la segunda por una falta sobre Marta que la sacó del terreno de juego en el 83. Pero el Atlético quería la manita y el DUX se lo dio en bandeja. Un fallo garrafal de la defensa local en la salida del balón le brindó en bandeja de plata el quinto a Bartel, que no perdonó con un trallazo que consumó el castigo mayúsculo de esta mañana en Las Gaunas.

Reporta un error