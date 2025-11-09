El DUX apela a conseguir su primer triunfo ante «uno de los equipos grandes de la liga»

Marta Hermosilla Garrido Domingo, 9 de noviembre 2025, 09:25 Comenta Compartir

El DUX Logroño encara esta mañana un desafío de máxima exigencia ante un Atlético de Madrid de Champions después de una semana cargada de desgaste competitivo. Las riojanas llegan tras un escaso 0-0 en Lezama frente a un Athletic igualmente atormentado por su falta de acierto ofensivo, la misma que ya había condicionado la derrota ante el Espanyol (0-2) antes del parón. Tras esos días sin competición oficial, el conjunto vinotinto regresó con doble compromiso: la Copa del miércoles, en la que cayó por penaltis ante el Europa, colista de Primera Federación, y el duelo de hoy en Las Gaunas ante uno de los rivales más temibles de la Liga F. Héctor Blanco no duda en situar al Atlético, junto al Barça, entre los equipos más difíciles de la categoría. Para el choque de esta mañana recupera a las jugadoras habituales, las favoritas que descansaron en Copa porque, como recalcó el técnico, «lo que nos da de comer es la liga». Toca ganarse el pan.

Héctor Blanco reconoció la magnitud del reto: «Llega uno de los equipos más fuertes de Europa y de la liga española, y vamos a hacer todo lo posible para sumar en casa con nuestra gente. Esperamos una gran afición este domingo». El entrenador subrayó el perfil del rival: «Esperas un equipo muy versátil, que le gusta tener el balón, muy divertido para ver. Nos vamos a encontrar con jugadoras de muchísimo nivel, grandísimas individualmente y muy bien trabajadas como grupo. No están al nivel del Barcelona, pero un pelín por detrás... y eso ya es muchísimo». Aun así, el técnico recordó que el DUX ya puso contra las cuerdas a un grande esta temporada y que su equipo «busca una buena línea» pese a que todavía no llegan las victorias de tres en tres: «Hemos competido en todos los partidos, pero nos faltan dos o tres cositas».

Con esa base, el entrenador riojano insistió en que el equipo mantiene intacta la ambición y que espera estrenar lo antes posible su casillero de triunfos. «Esperamos que llegue de contra el Atlético de Madrid; si no es hoy, será en el siguiente, pero tenemos ambición porque creemos que podemos hacer daño», concluye con seguridad Blanco.