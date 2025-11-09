Flavine se prepara para pegarle al balón dentro del área contra el Espanyol en Las Gaunas.

Las Gaunas no se quiere callar. Y quizá, además de alzar la voz contra el acoso escolar, este sea el momento en el que el DUX Logroño intente también recuperar el aliento de una afición que se ha ido apagando a medida que ha ido avanzando la temporada. El equipo todavía no sabe lo que es ganar, ni en casa ni fuera, y los resultados han ido alejando poco a poco a los seguidores del Municipal.

Ahí están los datos. De las más de 1.600 personas que llenaban las gradas en un esperanzador y sorprendente arranque liguero contra el Real Madrid se ha pasado a cifras muy bajas que se han ido minimizando con el paso de las jornadas. Ya en la segunda semana de competición ante la Real Sociedad se notó el bajón con casi la mitad de público (618 personas) que en el estreno en la Liga F; algo que se seguiría recrudeciendo en otros partidos como local frente al Granada con 415 espectadores o las 461 personas que acudieron al último duelo antes del parón contra el Espanyol. El club reconoce que necesita enganchar de nuevo a su gente, renovar la ilusión y reconstruir una conexión que los resultados ha ido alejando aprovechando la visita a Logroño de los grandes nombres del fútbol español.

Por eso, el partido de hoy ante el Atlético de Madrid, un rival de Champions League, se ha planteado como una oportunidad doble: una cita deportiva de elevado prestigio y, sobre todo, un gran impulso social y emocional bajo el lema 'No te calles'. La campaña busca teñir las gradas de Las Gaunas de verde esperanza por medio de la entrega a cada espectador de una pulsera simbólica y abrir las puertas del estadio gratuitamente a todos los colegios y clubes de fútbol de la comunidad que lo solicitasen. Además, toda la recaudación de entradas se destinará a la Asociación TANV.

Antes del inicio se leerá un manifiesto contra la violencia infantil, se sortearán camisetas y balones firmados, y en el descanso actuará el cantante riojano Jorge García para convertir esta jornada en algo más que un partido.

El club confía en que esta iniciativa, tan necesaria como emotiva, pueda servir para reactivar el ambiente, devolver energía a las gradas y reconectar con una afición que necesita motivos para creer. Hoy, Las Gaunas quiere demostrar que, aunque los resultados no acompañen, hay causas y sentimientos que pueden unir de nuevo al DUX Logroño con su gente.

