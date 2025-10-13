El DUX Logroño se aferra al instinto goleador de Isina

El DUX Logroño volvió a rozar una victoria que se le resiste desde el inicio del curso. Pero si algo tiene el conjunto riojano es ... orgullo. En Riazor, ante un rival directo por la permanencia como el Deportivo, el equipo de Héctor Blanco tiró de carácter y de una jugadora que marca diferencias: Isina, el faro que guía a un conjunto riojano que aún no ha estrenado su casillero de triunfos, pero que no deja de competir.

El encuentro arrancó con un DUX atrevido, dominando los primeros compases y generando peligro sobre la portería de Inés Pereira. Sin embargo, dos errores individuales castigaron con dureza al conjunto vinotinto. Pero entonces apareció Isina, que volvió a demostrar por qué es una de las jugadoras más determinantes del vestuario vinotinto. Justo antes del descanso, la asturiana regaló un taconazo de fantasía para recortar distancias (2-1) y reactivar a un equipo que había perdido el pulso del partido. Ya en la segunda mitad, su olfato volvió a marcar el rumbo: levantó la cabeza, calibró el centro y encontró a Mawete para que cabeceara el empate definitivo.

«Isina es una jugadora diferencial, una futbolista que ya lleva dos años con nosotros y sabe perfectamente lo que queremos. Nos da un plus», destacó Héctor Blanco tras el partido. El técnico, satisfecho por la reacción, valoró el punto y la mentalidad mostrada: «Entramos bien al partido, pero tuvimos dos errores individuales que nos costaron ir por detrás. El gol antes del descanso nos dio mucha moral y en la segunda parte hemos estado muy bien, muy agresivas sin balón y generando con balón. Creo que hemos sido superiores», afirmó el técnico vinotinto.

El empate deja al DUX Logroño con cuatro puntos de cuatro empates, sin derrotas pero también sin victorias. «Nos está costando ganar, son detalles que se nos escapan y que tenemos que corregir para sumar de tres. Pero estamos en el camino correcto».