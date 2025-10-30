El DUX Logroño saca su lado más solidario en el partido contra el Atlético

Marta Hermosilla Garrido Jueves, 30 de octubre 2025, 19:38 Comenta Compartir

Bonita y necesaria campaña la que acaba de lanzar el DUX Logroño en condena del acoso escolar, el maltrato infantil y cualquier tipo de violencia ejercida sobre los jóvenes. Bajo el lema 'No te calles', el conjunto vinotinto busca ayudar en la causa y donar todos los fondos que se recauden en el partido contra el Atlético de Madrid, previsto para el próximo 9 de noviembre en Las Gaunas, para la Asociación TANV.

El objetivo es aprovechar la celebración de este encuentro ante un equipo histórico dentro del fútbol para hacer una fiesta de sensibilización y homenaje a la infancia en La Rioja. Por ello, desde el equipo femenino riojano se va a invitar a todos los colegios de la comunidad y a los clubes de fútbol autonómicos que lo soliciten a acudir de forma gratuita a este partido ante un contrincante de Champions.

Asimismo, toda persona que asista a la cita recibirá a la entrada una pulsera de color verde esperanza con el lema 'No te calles' buscando que Las Gaunas «se convierta en una marea verde de solidaridad y de sensibilización», tal y como aseguró ayer durante la presentación de la campaña el director general del DUX Logroño, Fernando Martínez, que también tuvo un momento para recordar a Sandra Peña, «la niña que tristemente perdió la vida recientemente, víctima del acoso escolar».

Previo al comienzo del partido se leerá un manifiesto contra la violencia infantil, se donarán camisetas del equipo y balones firmados y en el descanso el cantante riojano Jorge García dará un concierto.