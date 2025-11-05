LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Héctor Blanco habla con sus jugadoras antes de la prórroga. @DUXLogrono
Fútbol | Copa de la Reina

El DUX cae eliminado por penaltis contra el colista de Primera Federación

Las riojanas se adelantan en la cancha del Europa pero son incapaces de reaccionar tras el empate y caen en la lotería de los once metros

Fran Carrasco. ADG

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 23:20

Ni siquiera el duelo copero contra el colista de Primera Federación, el Europa, hizo posible la primera victoria de un DUX Logroño eliminado por penaltis ( ... 1-1). Barcelona contempló el fracaso copero del conjunto riojano justo al estrenarse en la competición del KO.

