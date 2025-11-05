El DUX cae eliminado por penaltis contra el colista de Primera Federación

Ni siquiera el duelo copero contra el colista de Primera Federación, el Europa, hizo posible la primera victoria de un DUX Logroño eliminado por penaltis ( ... 1-1). Barcelona contempló el fracaso copero del conjunto riojano justo al estrenarse en la competición del KO.

Los primeros minutos del DUX fueron una mezcla de tanteo con sorpresa ante la osadía de las locales. Pese a la diferencia de categoría, las blanquiazules no temieron en salir jugando el esférico desde atrás. De hecho, la primera ocasión clara se produjo en las botas de la local Natalia, pero Cebolla se interpuso en el momento justo. Las jugadoras de Héctor Blanco captaron el mensaje y, así, Ximena respondió con un latigazo al larguero.

Europa Janet; Nuria Benet, Nuria Ferrer, Sara López, Julia Serrat (Haizea, min. 82); Clara (Galcerán, min. 66), Aina (Miri, min. 54), Bové (Carla, min. 117), Ari Márquez; Natalia (Ainhoa, min. 82) y Pixu (Julia Gómez, min. 82). 1 (3) - 1 (2) DUX Logroño Chelsea; Matthews (Valderas, min. 53), Colomina (Rouamba, min. 111), Cebolla, Iria, Comfort; Ximena (Congo, min. 91), Laura, Amoh (Paula Rubio, min. 53); Mawete y Asenjo (Partido, min. 63). Árbitra: Gil Soriano (Comité gallego). Enseñó tarjeta amarilla a Aina, Ainhoa, Bové; Amoh, Cebolla y Valderas.

Goles: 0-1 Iria (min. 34). 1-1 Sara López (min. 45+1).

Tanda de penaltis: Laura (para portera), Ari Márquez (gol), Comfort (gol), Miri (gol), Partido (gol), Carla (gol), Paula Rubio (para portera), Nuria Ferrer (para portera) y Congo (fuera).

Campo: Nou Sardenya. 1.330 espectadores.

Laura también probó fortuna desde fuera del área. Iria y Comfort se proyectaron en ataque en el sistema de 5-2-3 aunque con el riesgo de dejar libre su espalda. Así mismo, llegó la segunda oportunidad de Natalia, en un mano a mano que Chelsea solventó, calcando una intervención de Janet ante Mawete.

El DUX tomó ventaja en el minuto 34: Iria se llevó el gato al agua, tras un despiste de la zaga, y aprovechó la coyuntura favorable para superar a la portera de vaselina. Pese al gol encajado, las locales reaccionaron bien y nivelaron la balanza de la tercera eliminatoria copera. Así, justo antes del descanso, en el añadido del primer tiempo, un saque de esquina lanzado por Natalia encontró un remate inapelable de Sara López para empatar el partido. Las gradas del Nou Sardenya empezaron a creérselo.

El entrenador del DUX, Héctor Blanco, movió ficha retirando a la amonestada Amoh y a Mathews, recambiadas por Valderas y Paula Rubio a los ocho minutos de la reanudación. La propia Paula Rubio casi logró un golazo en el primer balón que tocó. Aun así, el Europa llevó la iniciativa delante de los suyos. Chelsea se estiró para despejar un cabezazo con marchamo de gol. Los cambios introducidos por la entrenadora local, Nany, gustaron a la grada.

Cada libre directo al área representó una oportunidad de hacer daño al rival por parte de ambos conjuntos. Partido estalló un potente disparo contra el palo e, inmediatamente, Ainhoa contestó con otro. El final del segundo tiempo fue un intercambio de golpes, con los dos equipos yendo al límite y los nervios a flor de piel. Iria tuvo la última al probar un córner olímpico, pero el balón se marchó fuera tras golpear en el travesaño.

El encuentro llegó a la prórroga con las jugadoras exhaustas. La frescura de Partido y el físico de Mawete y Comfort representaron la principal baza ofensiva del DUX, pero la igualdad se mantuvo. Tampoco en el juego, ya que las fuerzas flaquearon, tanto que Colomina no pudo más, y Rouamba se sumó a falta de nueve minutos para una tanda de penaltis que acabó llegando y eliminando a las visitantes. Laura, Paula Rubio y Congo fallaron sus respectivos lanzamientos, cebándose una vez más con la mala suerte de un equipo que sigue sin ganar en competición oficial. El siguiente partido será el duelo liguero del próximo domingo (12.00 horas) contra el Atlético de Madrid en el Nuevo Las Gaunas.