Días de reflexión para un DUX Logroño reñido con el gol y castigado por la derrota

Días de reflexión en el DUX Logroño. Las chicas volvieron al trabajo ayer, sin descanso tras jugar en Sevilla el domingo y lo que eso ... implica. Hay mucho en lo que incidir, aunque lo primordial a estas alturas es la falta de puntería que sangra al conjunto vinotinto. Cuatro jornadas lleva sin anotar como penúltimo en la tabla, a lo que hay que sumar que no conoce lo que es sumar de tres esta temporada siendo uno de los pocos clubes –junto al colista, el Levante– que no ha estrenado su casillero de triunfos. Con esos datos la permanencia se complica, pese a que Héctor Blanco sigue defendiendo que lo importante pasará en la segunda vuelta. Si bien no le falta razón al entrenador riojano, cuando más grande sea el colchón con el que llegar al tramo decisivo del curso, mejor.

El equipo riojano volvió a verse lastrado por su sequía a orillas del Río Guadalquivir esta jornada. Una sequía que arrastra desde hace justo un mes. Fue contra el Espanyol, ante el que cayó por 0-2 en Las Gaunas, cuando el DUX volvió a toparse con una portería rival a cero. Tampoco marcó ningún gol contra el Athletic (0-0) ni ante el Atlético (0-5) ni en su visita al Jesús Navas del Sevilla el pasado domingo (1-0).

Lo preocupante es que ha tenido ocasiones para meter la pelota en la red, pero su falta de precisión en los últimos metros le ha condenado así como la poca visión de jugadoras como Mía, caso de sus tres fueras de juego seguidos caso del último partido contra las hispalenses. Con gol anulado incluido. Estos son los ejemplos más cercanos en el tiempo, aunque puede extrapolarse a casi cualquier partido –a excepción del encuentro del Barcelona– que el DUX ha jugado este curso.

No es un debe que solo preocupe de puertas para fuera de La Isla sino que es una tarea pendiente de sobra conocida dentro de su seno. «Sabemos que nuestro error es no conseguir materializar y vamos a seguir trabajando en eso y esperamos que algún día nos dé los frutos», analizaba el técnico después de perder contra el Sevilla corroborando que el error de su vestuarios radica en su poca puntería.

Al DUX le quedan tres partidos antes del parón navideño: Madrid CFF, Eibar y Tenerife serán sus últimos choques del año.