DUX Logroño
Fútbol femenino

Días de reflexión para un DUX Logroño reñido con el gol y castigado por la derrota

Las chicas volvieron al trabajo ayer, sin descanso tras jugar en Sevilla el domingo y lo que eso implica

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Martes, 18 de noviembre 2025, 07:33

Días de reflexión en el DUX Logroño. Las chicas volvieron al trabajo ayer, sin descanso tras jugar en Sevilla el domingo y lo que eso ... implica. Hay mucho en lo que incidir, aunque lo primordial a estas alturas es la falta de puntería que sangra al conjunto vinotinto. Cuatro jornadas lleva sin anotar como penúltimo en la tabla, a lo que hay que sumar que no conoce lo que es sumar de tres esta temporada siendo uno de los pocos clubes –junto al colista, el Levante– que no ha estrenado su casillero de triunfos. Con esos datos la permanencia se complica, pese a que Héctor Blanco sigue defendiendo que lo importante pasará en la segunda vuelta. Si bien no le falta razón al entrenador riojano, cuando más grande sea el colchón con el que llegar al tramo decisivo del curso, mejor.

