«Si no fomentamos, nos vamos a ver sin cazadores»

La caza es la disciplina que más federados ha perdido en la última década, pasando 7.921 en 2009 a 5.983 en 2018. Además se sitúa como el deportes más masculinizado, con apenas 11 mujeres federadas en La Rioja. Adela Camprovín, vocal del área de Juventud, es una de las voces femeninas de la Federación regional.

- ¿La caza es un deporte masculinizado?

- Todavía hay mucho que avanzar. Cuando voy a cazar hay muchas ocasiones en la que soy la única mujer. Por ello, debemos expandirnos mucho más en este deporte.

- En otros deportes similares a la caza como es el tiro olímpico, hay más de un 50% de mujeres federadas. ¿A qué cree que se debe esta diferencia?

- Es diferente, la caza se lleva al mundo rural y hay mujeres a las que el hecho de tener que matar a un animal no les gusta.

- ¿Han lanzado alguna iniciativa para atraer a las mujeres a la caza?

- Desde la Federación Riojana hemos lanzado el área de Igualdad, con la que pretendemos fomentar que las mujeres practiquen este deporte y que la mujer sea visible. Creemos que atraer a la mujer es algo necesario, porque las mujeres somos un pilar fundamental al igual que la juventud.

- Los últimos datos marcan una bajada en el número de licencias de caza. ¿A qué se debe?

- La mayoría de la gente que ya no está federada es porque se trata de personas mayores y que por cualquier cuestión han tenido que dejarlo. Entonces ya no practican este deporte, puesto que la edad es muy importante para la caza. Si no puedes caminar o andar por el campo con soltura lo vas a tener que dejar.

Adela Camprovín

- ¿También están trabajando para atraer a los jóvenes a esta disciplina?

- Desde la Federación estamos haciendo mucho hincapié en fomentar la caza entre los más jóvenes. Hemos sacado ofertas en las tarifas federativas para que se animen a ello. Si no fomentamos, nos vamos a ver en una situación en la que nos vamos a ver sin cazadores en La Rioja.