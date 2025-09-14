LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Etxebarria ataca la pelota con su mano derecha. SONIA TERCERO

Etxebarria II y Garmendia ganan el torneo Tarón

Los triunfadores, que partían desde la previa, superan en el Adarraga a Labaka y Oliden por un contundente 22-5

La Rioja

LOGROÑO.

Domingo, 14 de septiembre 2025, 10:59

Etxebarria II y Garmendia se impusieron en la undécima edición del torneo Tarón, que se jugó ayer en el Javier Adarraga, donde se ultiman los detalles para levantar el telón de la feria de San Mateo. Meritoria victoria, ya que la pareja comenzó el torneo en cuartos de final, en uno de los dos partidos previos para entrar en semifinales, donde les esperaban Víctor y Bergera.

El triunfo de Etxebarria y Garmendia sobre Labaka y Oliden fue llamativo, 22-5, aunque la pelea sobre la cancha fue más intensa que los números que reflejan el marcador. Los ganadores estuvieron, eso sí, más acertados en el momento de acabar el tanto y cometieron menos errores, mientras que el dúo perdedor ofreció mejores tardes que la vista este sábado.

Con este partido concluye una nueva edición del torneo Tarón, que arrancó el 14 de agosto en Navarrete y que ha recorrido Sajazarra, Cuzcurrita del Río Tirón y Tirgo antes de llegar a Logroño por segundo año, aunque una semana antes que en la pasada edición.

El festival arrancó con un partido del Cuatro y medio, en el que el najerino Prado superó a Elizalde por 22-12 después de una primera mitad muy igualada.



