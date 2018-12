Correr lo que Laura Luelmo nunca más podrá correr El colectivo 'Locas que Corren' convoca una quedada 'running' el próximo domingo en Logroño para denunciar el caso de la joven de Huelva DIEGO MARÍN A. Logroño Martes, 18 diciembre 2018, 11:19

Un día sales a correr, a practicar un poco de ejercicio, y no regresas a casa. Es lo que le ha sucedido a Laura Luelmo Hernández, una profesora zamorana de 26 años, en El Campillo (Huelva), por lo que parece un asesinato. No se puede tolerar. Por eso un grupo de corredoras populares de Logroño, el colectivo Locas que Corren, ha organizado una quedada de homenaje a Laura, quien «salió a correr y nunca volvió». Será el próximo domingo 23 de diciembre a las 10 horas desde Riojaforum. El recorrido está sin especificar, aunque es lo de menos, lo importantes es mostrar la repulsa sobre lo sucedido, apoyar a Laura y a sus familiares y lanzar el mensaje de que las mujeres, como cualquier otra persona, se deben sentir libres en poder salir de casa solas y regresar sanas y salvas.

Sandra Rivas, del grupo Locas que Corren, expone que «hace poco nos enteramos del resultado de un estudio que decía que nueve de cada diez mujeres salimos a correr con reparo o miedo, luego nos enteramos del caso de Laura Luelmo y eso ha sido el detonante». «Va a ser un homenaje a ella y también una denuncia, un mensaje de repulsa porque las mujeres no podamos salir en libertad por donde queramos a hacer lo que deseemos», advierte Sandra Rivas. Las propias integrantes de Locas que Corren se definen como «un grupo que quedamos para correr juntas», no obstante, Sandra Rivas apunta que «a veces también nos apetece salir solas, ¿por qué no?, como a cualquier otra persona, porque correr es un ejercicio muy bueno».

Miembros del colectivo «locas que corren», en una carrera en Logroño / L.R.

En realidad, en el colectivo de corredoras riojanas ya pensaba organizar algo así antes de la trágica muerte de Laura Luelmo. Después de conocer el suceso se han decidido a organizar la quedada, aunque todavía no se conocen demasiados detalles, con la intención es suficiente y a buen seguro convence a los otros colectivos y corredores individuales de los muchos que hay en Logroño y La Rioja.

El pelotón recorrerá unos 10 kilómetros, 5 de ida y otros tantos de vuelta, sin importar el ritmo, y está invitado todo el mundo que desee apoyar la causa, ya sea corriendo, andando… «Queremos invitar a todo el mundo a que comparta con nosotros ese momento de recuerdo a Laura y de solidaridad con su familia y amigos», explica Sandra Rivas. Otro objetivo es «correr esos kilómetros que ella nunca más podrá correr y para gritarle al mundo: «¡Basta ya!».