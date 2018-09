Yates, la doble fuerza de los gemelos Simon gana esta Vuelta apoyado en la espalda de su hermano Adam, dos nuevas joyas del ciclismo británico J. GÓMEZ PEÑA MADRID. Lunes, 24 septiembre 2018, 00:16

«Hay cosas que hace solo y cosas que sólo hace él». En esta frase cabe la figura de Jacques Anquetil, según el escritor Paul Fournel. El mito francés fue el dueño de la lucha en solitario. Siempre contra el reloj, a solas en busca de un paso más allá en el dolor. Anquetil compitió contra sí mismo. Simon Yates (Bury, 26 años) corre desde la primera pedalada de la mano de su hermano gemelo, Adam. Quienes les conocen recurren a esta imagen para definir al dúo británico: «Cuando hay que coger algo que está muy arriba, uno de ellos se arrodilla y deja que el otro se suba en su espalda para cogerlo. No importa quién. Es instintivo». Los Yates tienen cuatro piernas, unidos miden el doble. Acaban de trepar al triunfo en la Vuelta. Adam le ofreció su espalda a Simon, le protegió en las últimas etapas de montaña. Y el sábado, cuando a Simon le preguntaron por un nombre para suceder a Froome y Thomas en el ciclismo británico, no lo dudó: «Adam».

A los Yates el ciclismo fue a buscarlos. Llamó a la puerta de su casa. Tenían el velódromo a dos pasos. Su padre había sido corredor amateur. Pero a los gemelos no les atraía aquella extraña afición. En Bury, tan cerca de Mánchester, el fútbol está en el aire. El City o el United, el preferido de Simon, que adora a Mourinho. Le gusta el carácter volcánico del portugués. También él es así, de los que arremete. Un punto salvaje. Por eso, la primera vez que su padre les llevó al velódromo se enamoraron de las batallas en la pista. Codazos, velocidad, adrenalina. «Ya no miramos atrás». No lo hacían, hasta que han aprendido a girarse a base de golpes. Simon perdió el pasado Giro por correr como es. Siempre al ataque. Se desgastó y Froome le ejecutó con una gesta en la Finestre. El golpe fue tremendo. Simon lo ha digerido. Y ha aplicado esa lección en esta Vuelta. Con 26 años aún está en formación.

Con 17 años fue campeón de mundo de pista. Y repitió oro tres temporadas después en la prueba de puntuación, en 2013. Sólo había un problema: su peso. Tan liviano. «Vi que no tenía mucho futuro en el velódromo», recuerda. Había crecido como rodador y tenía cuerpo de escalador. Así que probó en la carretera. El Sky de Wiggins y Froome había convertido el ciclismo en el deporte de moda en Gran Bretaña. Otra vez, la suerte se ponía del lado de los gemelos Yates.

Aunque tuvieron que separarse. Se rompía el cordón. Adam no fue seleccionado por la Academia Ciclista Británica y emigró al pelotón sub'23 francés. Volvieron a juntarse en el Tour del Porvenir 2013 y brillaron. Simon ganó dos etapas y Adam terminó segundo tras Rubén Fernández. El Sky les tentó. Y ahí volvió a aflorar su carácter aguerrido. «No nos importaba el dinero, sino el camino».

Huían de la codicia. Buscaban libertad. «Si hubiéramos fichado por el Sky estaríamos siempre tirando del grupo. Así no se aprende a ganar carreras. Cuando se deciden las etapas ya estás detrás y agotado», argumenta. El Orica, un equipo de velocistas, les permitía ser líderes. Y correr juntos. «Trabajo mejor cuando corro con mi hermano». Esta frase es de los dos.

En 2016, Adam fue el mejor joven del Tour. Un año después le sucedió Simon. Las azafatas les confundieron. Suele pasarles. Cuando llegaron al Orica -el actual Mitchelton-, sus directores no les distinguían. «Hola, Adam». Y no. «Soy Simon». Así todo el día. Han tenido que cambiar de peinado, dejarse barba y usar cordones de distinto color en las zapatillas. Comparten físico y talante volcánico. La Vuelta 2017 les ha distinguido. Simon es su vencedor y Adam, su sostén. Pero ese orden puede variar. Ya se sabe que a los gemelos les gusta intercambiarse.