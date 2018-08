CICLISMO Movistar confirma la baja de Mikel Landa para la Vuelta a España COLPISA Martes, 21 agosto 2018, 00:09

Madrid. Mikel Landa, al no poderse recuperar de una fractura de vértebra lumbar, se vio obligado a renunciar a la Vuelta a España que arranca este sábado en Málaga. «Hemos luchado por todos los medios, durante estos 15 días, para que Mikel pudiese alcanzar a tiempo un alto grado de recuperación, pero no ha sido posible», explicó Movistar en un comunicado. «El dolor en la zona lumbar por su fractura y la doble rotura que sufría en las costillas se han combinado y han hecho que nos falte el tiempo suficiente para llegar a Málaga en unas condiciones mínimas», declaró Eusebio Unzué, máximo responsable de la empresa.

Landa se vio involucrado en una caída el 4 de agosto en la Clásica de San Sebastián y no ha vuelto a correr. Movistar, no obstante, lo había integrado entre los corredores preinscritos para la Vuelta, con la esperanza de que se recuperase a tiempo. «Ha pasado por días mejores y peores, pero a fin de cuentas y en este momento decisivo, no se encuentra con suficientes garantías como para poder tomar la salida», añadió Unzué.

En su ausencia, la formación española presentará un tándem de líderes con el veterano español Alejandro Valverde, ganador de la Vuelta a España 2009, y el colombiano Nairo Quintana, coronado en 2016.

La 73ª edición de la Vuelta a España empezará el sábado 25 de agosto con una contrarreloj individual en Málaga, antes de finalizar en Madrid el 16 de septiembre. Varios grandes nombres del pelotón han apostado por tomar la salida y trabajar su golpe de pedal en vista de los campeonatos del mundo que presentan un recorrido ideal para escaladores.