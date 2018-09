«Me gustaría correr como Contador» Mas, ayer en el podio de Andorra, donde vive. Enric Mas, ambicioso y segundo en la Vuelta con 23 años, quiere conocer el Tour el próximo año Enric Mas Ciclista J. GÓMEZ PEÑA ANDORRA . Sábado, 22 septiembre 2018, 23:52

La Vuelta ha rejuvenecido. Simon Yates, el ganador, tiene 26 años. El segundo, Enric Mas, apenas 23. Y el tercero, 'Supermán' López, ha cumplido 24. A Mas, la Vuelta le ha confirmado su condición de fondista. Es completo: mejora en la contrarreloj y brilla en la montaña. Hay algo de Alberto Contador en él. Eso, la comparación con el madrileño, le añade presión. Al joven mallorquín no le inquieta. «Creo que podré soportarla», dice convencido.

- En la meta no tenía palabras para expresar su euforia.

- Es que aún no me lo creo. He hecho algo bonito. He ganado en Andorra, donde vivo, en mi segunda casa. Y estoy muy feliz por el segundo puesto en la general. Bueno, todavía no soy segundo. Estoy nervioso. Puedo caerme o hacer una estupidez en la etapa de Madrid.

- ¿Esperaba algo así?

- Hoy (por ayer) me he sorprendido a mí mismo. Estaban mis padres, mi entrenador, mi mánager... Ha sido una pasada.

- Va a subir al podio de una gran vuelta. ¿Cómo se ve en el futuro?

- Igual que ahora. Soy un chaval de 23 años que está disfrutando de este deporte. Llevo años soñando con esto. Es la primera vez para mí. Toca disfrutarlo.

- Cuando llegó a esta Vuelta dijo que su reto era ver hasta dónde aguantaba. Correr hasta reventar.

- La primera semana me encontré bien. Perdí 50 segundos en La Covatilla. Al día siguiente me levanté con fiebre. Tuve suerte porque era día de descanso. Si la siguiente llega a ser una jornada de montaña, me habría tenido que retirar. Durante la tercera semana he ido mejor. No he podido ganar la Vuelta, pero he sido segundo y estoy muy contento.

- Los jóvenes han tomado el poder en esta Vuelta.

- Poco a pco vamos creciendo. Trabajaré para repetir lo que he hecho. Antes decían que se empezaba a ganar con 27 años. Ahora parece que comenzamos antes.

- ¿Se ha visto incluso con opciones de ganar la Vuelta cuando se ha quedado Yates en la subida a la Gallina?

- No sabía que Yates se había quedado. Luego me han dicho que venía a 20 segundos, pero desbancarle era imposible. He jugado mis cartas para ganar la etapa. López tenía que desgastarse más que yo y lo he aprovechado.

- Le comparan con Contador.

- Soy Enric Mas. Ojalá pueda conseguir la mitad de lo que él logró. Me gusta cómo competía Contador. Me gustaría correr como él.

- Ser el relevo de Contador pone sobre sus hombros mucha presión. ¿Cómo cree que se adaptará?

- Es la primera vez que me pasa. Me encanta la presión. Espero que no me haga mal, que pueda soportarla.

Ayudar a la selección

- En dos semanas llega el Mundial. ¿A qué aspira?

- Sabemos que Valverde no falla en estas carreras. Sé que después de 250 kilómetros mis piernas no son las mismas. Así que estaré encantado de trabajar para que gane alguno de la selección.

- No conoce el Tour. ¿Le apetecería ir en 2019?

- Ojalá me vea en el Tour. Quiero conocerlo. Dicen que es diferente a todas las carreras.

- El Quick Step, su equipo, está hecho para las clásicas y el esprint. ¿Tendrá peso ahora para pedir fichajes que le ayuden en la montaña?

- Aun no lo sé. Las cosas no están muy bien con el dinero. Somos el equipo con más victorias, pero es difícil lograr un patrocinador para que el dinero no sea un problema. Yo estoy aquí muy a gusto. El material es el mejor. Si por mi fuera, correría solo en un equipo toda mi carrera.

- ¿En qué tiene que mejorar?

- En invierno me tocará trabajar la contrarreloj y la potencia. Este invierno será trabajo y más trabajo.