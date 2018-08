3ª etapa La carrera llega a Alhaurín de la Torre Alejandro Valverde instantes antes de atravesar la meta en Caminito del Rey / AFP El pelotón se enfrenta a un recorrido de 178,2 kilómetros de media montaña COLPISA/AFP Madrid Lunes, 27 agosto 2018, 00:46

La etapa 2 de la Vuelta a España finalizó con la victoria del ciclista murciano Alejandro Valverde (Movistar) en el alto malagueño de Caminito del Rey. Un triunfo que se convirtió en el número 120 de su historia -y el 12º en esta temporada- y que le sitúa segundo en la clasificación general a 14 segundos del nuevo líder, el polaco Kwiatkowski (Sky) que se enfundó el maillot rojo de líder.

Sin embargo, Valverde se mantiene cauto al hablar de la posibilidad real de ganar la Vuelta. «No estoy mal, pero decir que puedo ganar la Vuelta está muy lejano. No estoy mal, pero Nairo (Quintana) tampoco está mal. Está bien. Lo que no voy a hacer es sufrir para ser octavo. Si me veo ahí seguiré, pero si no, me dejaré ir pensando en el Mundial», reconoció el murciano.

La próxima etapa será propicia para los sprinters, a pesar del Puerto del Madroño, de primera categoría, eso sí, al principio de la jornada -cerca del kilómetro 45- por lo que no debe ser excusa para que se rompiera el ritmo de la carrera.