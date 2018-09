Todos los caminos conducen a Valverde Alejandro Valverde celebra su autoritaria victoria en la llegada a Caminito del Rey, por delante del polaco Kwaitkowski. :: efe El murciano remata a Kwiatkowski en el desfiladero de los Gaitanes y acaba con Nibali y Porte J. GÓMEZ PEÑA ENVIADO ESPECIAL CAMINITO DEL REY. Lunes, 3 septiembre 2018, 00:18

«Después del Tour, me fui a la playa, a entrenarme sin subir muchos puertos». Alejandro Valverde se conoce. Lleva 38 años en la piel de un elegido. Sabe el camino.

Desde hace tiempo, muchos de los caminos de la Vuelta a España conducen a Valverde. También el Caminito del Rey, ese desfiladero en el horno de la sierra de Málaga que cuesta arriba se va estrechando hasta ahogar a los ciclistas. Ni la edad parece capaz de adelantar al murciano. Su dorsal no caduca. No sabe renunciar, ni siquiera para ahorrar fuerzas de cara a ese Mundial que le falta y que le espera dos semanas después de esta Vuelta.

Valverde no deja pasar ni a su sombra. Y tampoco cede el paso a Michal Kwiatkowski, el único que le resistió en la rampa final del Caminito y el nuevo líder de la ronda. El polaco se hizo ciclista en Torun, la ciudad donde nació Copérnico, el astrónomo que mirando al cielo cambió la forma de ver la tierra. Él vio que era este planeta el que giraba en torno al sol y no al revés como entonces se creía. Algo así le pasa a la Vuelta. Hasta el propio Valverde se descarta como candidato, pero ya al segundo día la Vuelta orbita a su alrededor. Todo conduce a él.

Hasta los números: 38 años, 120 victorias, doce etapas en la Vuelta... Incombustible. Y cada vez más letal. Valverde uso la paciencia como arma. Hace dos millones de años, el río Guadalhorce empezó a horadar el suelo. Hoy es una garganta que se hunde 300 metros. Un lugar peligroso y bello. Aquí se respira la fuerza de la Naturaleza. Valverde. Tras una etapa de calor y cuestas, sin aire y con repechos, la Vuelta se metió en la carretera que sube al Caminito. Cada vez más angosta. Ya se habían rendido Porte, Nibali, Sagan, Trentin y el líder, Dennis. La sierra les robó el resuello. Y el ritmo compartido del Sky y el Movistar les ejecutó. Tiraba Castroviejo, la imagen del Tour. Pero era la Vuelta. El menudo vizcaíno con silueta de misil anunciaba la detonación de Kwiatkowski, jinete polaco.

Pero se adelantó el belga Laurnent de Plus. Valverde levantó el periscopio. Observó. Calculó. Faltaban 600 metros. Salió a por De Plus. Enseguida le cazó. A su rueda ya sólo resistía Kwiatkowski. Valverde se giró. Radiografió al polaco, tan potente. Le repasó. Y le ajustició como si nada, con el final del Caminito a la vista. «Hace tiempo que no ganaba», bromeó. No tanto. Desde la primavera. «Bueno, de momento ya llevo una victoria». De momento. Dice que no ha venido a ganar la Vuelta. Si cumple lo que dice será porque no puede. No porque no quiera. No sabe renunciar. No está en su código genético. La etapa que iba desde Marbella al Caminito también llevaba hasta Valverde.

Luis Ángel Maté (Cofidis) es marbellí y ciclista, casi una rareza. «Me entreno por aquí a diario». Era su tierra y salió a defenderla. La conoce bien. «Rompepiernas». La Málaga inesperada. Luis Ángel Maté quería ser el líder de sus montañas. Y lo consiguió a la primera. Al bilbaíno Jonathan Lastra (Caja Rural) tampoco le gusta esperar. En su primera gran carrera, la Vuelta al País Vasco de 2016, atacó ya desde la primera etapa. Que le vean. Que nada le tape. Y eso, el foco, pidió en esta Vuelta.

La fuga se evaporó antes del Caminito. De ganar se ocupó Valverde, que le arañó 3 segundos a Keldemann, Buchmann, Pinot, Urán y su compañero Quintana, el líder teórico del Movistar. A 8 segundos entraron Kruijswijk, Ion Izagirre, De la Cruz, Enric Mas y Aru. A 19, Bilbao y López. Nibali se dejó 4 minutos. Porte se tachó en esta Vuelta que ya habla de Valverde. «El calor ha hecho daño. A mí me conviene. Conforme iba pasando el día, me iba viendo mejor. ¿Por qué no intentarlo?», contó el murciano. «Delante es donde más cómodo se va». Y ya ahí, pues eso. Otro camino con su nombre. «La Vuelta es más bonita que el Tour y que el Giro». A su edad solo ciclistas como Poulidor seguían cazando. Eternos. «Yo ya no tengo ninguna presión». Libre y peligroso Valverde.