«El año que viene prometo mucha más batalla» Sábado, 15 septiembre 2018, 23:37

El ciclista riojano del Primaflor Mondraker, Carlos Coloma mantenía su habitual sonrisa tras la carrera en Lenzerheide (Suiza), a pesar de que no estaba completamente satisfecho. «Salir en la vigésimo séptima posición, por ránking, lastra mucho. He conseguido una gran remontada en la segunda vuelta pero luego he tenido que mantener la posición», explicaba a las cámaras de la Federación Española de Ciclismo. «Mi objetivo era acabar entre los ocho primeros, pero no ha podido ser, aunque hemos dado todo», reconocía el primer clasificado de los ciclistas españoles en el Mundial. Su objetivo es ahora muy claro: «Toca descansar un poco y pensar en el año que viene, donde prometo dar mucha más batalla».