Travis Asenjo revalida su título de campeón del mundo Júnior en Arabia Saudí

Travis Asenjo sigue agrandando su estela como uno de los jóvenes ciclistas de trial más prometedores del mundo. Después de que la pasada temporada se colocara su primer maillot arcoíris en Abu Dabi, el deportista riojano ha revalidado su título de campeón en Arabia Saudí al imponerse en la categoría Júnior en una final de infarto. Por si fuera poco, vuelve a su comunidad natal con dos preseas doradas en el cuello al ganar tanto por equipos, como uno de los seis pilotos del 'team Spain', como en la individual.

El enorme rendimiento del ciclista de trial riojano en el pasado Mundial animó a que la selección española volviera a la levantar el teléfono solicitando su equilibrio y destreza sobre la bicicleta para el siguiente campeonato del mundo Júnior del calendario. Había que desplazarse hasta Arabia Saudí y el joven no se lo pensó dos veces en su empeño por revalidar por su título de campeón.

El joven riojano empezó a tantear su nivel a principios de la pasada semana con la prueba por equipos celebrada el martes. El equipo español, conformado por otros cinco ciclistas, se impuso llevándose el primer oro del Mundial. Un día después, el miércoles, comenzó la semifinal individual, en la que solo los seis primeros clasificados pasaron a la final. Travis tuvo que competir con su segunda bicicleta ya que su predilecta no tenía bien los frenos. Pese a que, tal y como asegura su padre, Andoni Asenjo, «fue un momento un poco caótico», supo adaptarse y terminó a la cabeza.

Un fallo en el penúltimo sector dejó a Travis sin ventaja sobre el belga, terminando los dos con 260 puntos

El viernes se celebró la final y Travis mantuvo su hegemonía sacando cierta ventaja a sus rivales más directos por el título, como el belga Ugo Theunissen y el francés Louis Chasseuil. Sin embargo, un fallo en el penúltimo sector le obligaba a clavar la última zona y así lo hizo: terminó con 260 puntos, igualado con el deportista belga, pero su mejor ejecución y técnica le permitieron volver a proclamarse mejor ciclista trial del mundo Júnior.

Tanto su padre como él mismo se mostraban enormemente orgullosos por el resultado obtenido en Arabia Saudí. Más aún tras una complicada temporada en la que «no estaba demostrando el nivel que tengo, además de una pequeña lesión en el gemelo que me ha dado más guerra de la que esperaba, pero qué mejor manera de terminar el año que con el maillot arcoíris», explicaba Travis en un emotivo mensaje en sus redes sociales.