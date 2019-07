Bernal certifica el primer Tour del ciclismo colombiano

Bernal: «Cuando Thomas me dio la mano comprendí que gané el Tour»

«Cuando Geraint Thomas me dio la mano comprendí que había ganado el Tour», declaró el colombiano Egan Bernal, virtual campeón de la carrera a falta del paseo del campeón el domingo en París, este sábado en Val Thorens en la penúltima etapa.

En una 20ª etapa reducida a apenas 59 kilómetros (en vez de los 130 inicialmente previstos) debido al estado de las carreteras por las tormentas en los Alpes, Bernal entró en la meta de Val Thorens, a 2.365 metros de altitud, de la mano de su compañero Thomas, ganador en 2018, dejando una bella imagen del relevo generacional.

«Toda la etapa fui pensando, kilómetro a kilómetro, cada vez me queda menos. Cuando Geraint me dio la mano comprendí que había ganado el Tour», dijo.

En meta le esperaban su pareja Xiomara y su padre Germán para celebrar el hito del primer sudamericano que se prepara para ganar la carrera ciclista más importante del mundo.

«Falta llegar a París, solo queda una etapa, pero es increíble, no me lo puedo creer. Hoy estoy más tranquilo, pero me harán falta varios días para comprender lo que significa», señaló el colombiano de 22 años.