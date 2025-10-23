LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tadej Pogacar celebra su cuarto Tour con sus compañeros del UAE. Efe
Tour de Francia

El Tour'26 que saldrá de Barcelona tendrá una doble llegada en L'Alpe d'Huez y muy poca crono

El recorrido pasa por Pirineos, Macizo Central, Vosgos y Alpes, arranca con una crono por equipos y finaliza en París con un paso por Montmartre tras el éxito de la última edición

Igor Barcia

Jueves, 23 de octubre 2025, 13:57

Comenta

El Tour de 2026 tendrá mucha montaña, poca crono y un recorrido ideal para que Tadej Pogacar entre en la historia de la carrera si ... logra conquistar su quinta victoria e igualar a Anquetil, Merckx, Hinault e Induráin. Con una Grand Depart que el alcalde de Barcelona Jaume Collboni ha prometido que será «espectacular», la ronda gala ha presentado un recorrido que toca todas las zonas montañosas de Francia, pasa por algunas de las cimas más legendarias, estrena otras que prometen espectáculo y coloca al L'Alpe d'Huez como gran protagonista para resolver la carrera. En 2026 se cumplen 40 años de aquel momento para el recuerdo en el que Bernard Hinault y Greg Lemond entraban de la mano y que simbolizaba el traspaso de poderes entre el ciclista que había ganado cinco ediciones y el americano que entraba en los libros de historia del Tour. Y después de unos años de ausencia, la cima alpina más mediática regresa a lo grande, con las dos llegadas anteriores a la de París. La primera, con un recorrido más modesto y la subida tradicional de sus 21 curvas. La segunda, un etapón alpino de 5.600 metros de desnivel acumulado, el paso por la Croix de Fer, Telegraphe y Galibier y llegada tras ascensión previa del Col de Sarennes, la otra vertiente de L'Alpe.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Multan con 100 euros a un vecino de Calahorra por hacer ruido con un taladro
  2. 2 La Guardia Civil desarticula en Alfaro el mayor centro de distribución de droga de La Rioja Baja y la Ribera navarra
  3. 3 El lobo mata a cinco ovejas en Ezcaray
  4. 4 Stella Banderas muestra los detalles de su vestido de novia
  5. 5 Dos detenidos por el atraco frustrado en el estanco de Murillo de Río Leza de hace un año
  6. 6

    «No estoy viviendo y quiero vivir», dijo la víctima a su hermana
  7. 7

    Los Lirios reclama un consultorio con el personal sanitario esperado y ya prepara movilizaciones
  8. 8

    Otro edificio de pisos turísticos en el Casco Antiguo... a las horas de la posible moratoria de Escobar
  9. 9 La exdirectora de Enfermería del Hospital de Calahorra ficha por el Área Sanitaria de Melilla
  10. 10 Sofocado un incendio en Pradoviejo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Tour'26 que saldrá de Barcelona tendrá una doble llegada en L'Alpe d'Huez y muy poca crono

El Tour&#039;26 que saldrá de Barcelona tendrá una doble llegada en L&#039;Alpe d&#039;Huez y muy poca crono