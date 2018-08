CICLISMO Sheyla renuncia al Europeo Sheyla Gutiérrez, después de ganar al sprint una etapa del Giro del pasado año. :: cylance La ciclista no se recupera de las molestias que arrastra desde que fue atropellada ELOY MADORRÁN LOGROÑO. Martes, 7 agosto 2018, 22:05

Muy a su pesar, las vacaciones se han anticipado para la ciclista riojana Sheyla Gutiérrez. La corredora de Varea ha renunciado finalmente a participar en el Europeo que se celebra en Glasgow. Gutiérrez lideraba la selección femenina que este domingo recorrerá un circuito de poco más de 14 kilómetros, al que las ciclistas deberán dar 9 vueltas hasta completar un total de 130 kilómetros. Sin embargo, la logroñesa no se encuentra bien y llamó al seleccionador nacional, Ramón González Arrieta, para comunicarle su baja. Lucía González sustituirá a Gutiérrez.

La ausencia de la ciclista riojana está motivada por los problemas físicos que arrastra desde que el pasado mes de junio sufriera un atropello en una rotonda mientras se entrenaba por las calles de Logroño. «Lo he intentado, pero estoy sufriendo mucho. No consigo mejorar. Tengo dolores de cabeza, mareos, en ocasiones veo borroso...», reconocía ayer la ciclista.

Esta renuncia no entraba en los planes de Sheyla Gutiérrez, pero sus problemas físicos han precipitado los acontecimientos. «Mi intención era correr el Europeo y después tomarme unas vacaciones. Pero he decidido llamar al seleccionador y decirle que no puedo. Él lo ha entendido. ¿Cómo tengo que estar para que yo misma digo que no puedo?», reflexionaba la corredora.

La riojana descansa en Logroño, trabajando con un neurólogo y realizando rehabilitación

No se trata de unas molestias menores, son serias. Sheyla Gutiérrez reconoce que tiene el cuerpo «recolocado», aunque le cuesta mucho «hacer las cosas». La propia ciclista logroñesa confiesa que en estas semanas pasadas le costaba mucho «controlar la bicicleta» cuando rodaba en el pelotón. Por ese motivo, ha decidido para y recuperarse bien antes de volver a la bicicleta. La 'nueva' vida de Sheyla Gutiérrez es en Logroño, arropada por el cariño de su gente, «durmiendo mucho», con la bicicleta aparcada por el momento, y trabajando con un neurólogo haciendo ejercicios de rehabilitación. ¿Hasta cuándo? El cuerpo dictará sentencia, la riojana parará hasta encontrarse bien.

«Estaba en la rotonda de Los Lirios, en la grande no, en la siguiente, y un coche entró sin verme, me golpeó en el costado izquierdo y me mandó al suelo». Con estas palabras explicaba Sheyla Gutiérrez a Diario LA RIOJA el atropello que sufrió el pasado 7 de junio y que le ha ocasionado estas molestias.

Aunque Sheyla Gutiérrez no estará en el Europeo de Glasgow, sí que habrá representación riojana en la prueba internacional. El ciclista de Albelda de Iregua Carlos Coloma participará en la prueba de bicicleta de montaña, junto a David Valero, Sergio Mantecón y Pablo Rodríguez.