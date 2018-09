Sheyla deja de pedalear Sheyla Gutiérrez, tras ganar una etapa del Giro 2017. :: cylance La ciclista riojana pone fin a su temporada «para no alargar la agonía» L.R. LOGROÑO. Jueves, 20 septiembre 2018, 23:42

Sheyla Gutiérrez no olvidará con facilidad la fecha del 7 de junio. La ciclista riojana se encontraba en Logroño con el objeto de recoger la insignia de San Bernabé con la que fue distinguida por el Ayuntamiento de Logroño. Aquel maldito jueves, Gutiérrez salió a entrenar por las calles de su ciudad con tal mala suerte que un conductor se la llevó por delante en una rotonda.

Ese accidente marcó la temporada de la ciclista de Varea, que no ha terminado de superar las secuelas del atropello. Por ese motivo, la ciclista del equipo Cylance Pro Cycling ha decidido poner fin a su temporada para «no alargar la agonía» en las carreras que quedan por disputar. «No tenía sentido alargar la agonía... La realidad es que desde ese accidente no me he encontrado bien», comentó la riojana a la agencia Efe, que en un principio se había planteado llegar, al menos, a la carrera que se disputará en Madrid el próximo fin de semana, coincidiendo con el final de la Vuelta a España, pero lo ha descartado.

Por fortuna, las últimas pruebas médicas a las que se ha sometido Sheyla Gutiérrez han determinado que no sufre ningún problema físico grave. A pesar de ello, la corredora ha pensado «que no tiene sentido seguir».

Lo cierto es que el atropello que sufrió Sheyla Gutiérrez fue el último problema para ella de una temporada dura por las caídas -hasta siete- y por los problemas de asma, que le complicaron a la riojana el inicio de la campaña en la clásicas de Centroeuropa. «La verdad es que a muchas caídas no le he dado la importancia que tenían, pero una tras otra, al final, se nota y poco a poco he visto que no estaba bien y después del atropello sufría mucho en la bicicleta», explicó Gutiérrez.

Aún así, para la riojana ha sido una de las mejores temporadas de su carrera, con dos vueltas por etapas ganadas en China y un buen papel en el Giro de Italia, en donde lideró la montaña durante varias etapas.