Rocío García se cuelga el bronce en el Europeo Sub'23 Rocío García (d), junto a Sina Frei (c) y Marika Tovo.:: rfec La joven ciclista afincada en Lardero confirma en Graz el oro logrado siete días antes en el Nacional de la categoría M.G. LOGROÑO. Lunes, 30 julio 2018, 10:12

Rocío del Alba García confirmó ayer en Graz-Stattegg (Austria) su enorme progresión en este 2018 y se colgó la medalla de bronce en el Campeonato de Europa Sub'23 de Cross Country. Madrileña de nacimiento, albeldense de corazón y afincada en Lardero, García sigue demostrando día a día que a sus 20 años es la mayor realidad de la bicicleta de montaña femenina en España.

«Te lo mereces por tu entrega y profesionalidad», le transmitió Carlos Coloma a través de las redes sociales. Rocío García y el albeldense son uno. La primera ha explotado de la mano del segundo, que era lo que perseguía cuando dejó atrás Madrid.

Las jóvenes ciclistas debían afrontar cinco vueltas a un trazado de 4,2 kilómetros. «Me gusta», había dicho la española tras entrenarse en el trazado austríaco. Sus sensaciones dieron paso a los resultados. La suiza Sina Frei (1h.23.31) se alzó con la medalla de oro. Prácticamente rompió la carrera desde el primer giro, mientras que Rocío García entabló la pelea con un grupo de corredoras entre las que se encontraban la italiana Marika Tovo, que acabó segunda (1h.24.37) tras marcharse del grupo, la danesa Carolina Bohe y la también italiana Chiara Teocchi, entre otras. Estas dos marcaron vuelta rápida, peor no fueron tan regulares como García. La 'cigüeña' era segunda en el primer paso por meta, si bien rodó casi siempre tercera e cuarta, aunque siempre atenta a lo que podía ocurrir.

Sin opción a la dos primeras posiciones, la ciclista del Primaflor administró los tiempos e incluso una caída que le llevó a perder algo de distancia, pero rodó con constancia, lo que le permitió mantenerse con comodidad en esta tercera posición y entrar en línea de meta (1h.25.39) con casi un minuto de ventaja sobre Bohe.

«Sabía que venía muy bien tras ganar el Campeonato de España el fin de semana anterior. El objetivo era salir en busca de la medalla y desde el primer minuto me he encontrado muy bien», comentaba Rocío García a la web de la Federación Española de Ciclismo. «He tenido un fallo en una de las vueltas y me he caído, pero he podido recuperarme y giro tras giro he mantenido mi posición», añadió la española, que también tuvo palabras de agradecimiento «para todo el mundo que me apoya día a día».

Con esta medalla de bronce, Rocío García refuerza su reciente triunfo en el Campeonato de España, carrera en la que fue mejor también que las ciclistas Élite, y encara la recta final de la temporada en un magnífico momento. Su gran reto ahora, y después de estos dos metales consecutivos, se centra en el Mundial de Lenzerheide, en septiembre.