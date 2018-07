Bicicleta de montaña Rocío del Alba García, bronce en el Europeo Sub23 RFEC La madrileña afincada en Lardero se ha colgado la medalla en la carrera de bicicleta de montaña celebrada en la localidad austríaca de Graz-Stattegg LA RIOJA Domingo, 29 julio 2018, 20:37

La madrileña afincada en Lardero Rocío del Alba García se ha colgado este domingo la medalla de bronce en el Europeo Sub23 de bicicleta de montaña celebrado en la localidad austríaca de Graz-Stattegg, según explica la Federación Española en su web ofical. Suma este éxito al reciente oro obtenido en en el Campeonato de España.

La española ocupó plaza de podio desde el principio y acabó por detrás de la italiana Marika Tovo, oro, y la suiza Sina Frei, plata. Entró en meta a poco más de dos minutos de la vencedora a pesar de sufrir una caída.

Rocío del Alba García comentó tras la prueba que «sabía que venía muy bien tras ganar el Campeonato de España el fin de semana pasado con un gran estado de forma. El objetivo era salir a hacer medalla y desde el minuto uno me he encontrado muy bien», según publica la RFEC. «He tenido un fallo en una de las vueltas y me he caído, pero he podido recuperarme y vuelta tras vuelta mantener mi posición»..