El riojano Álvaro Robredo continúa en el pelotón profesional con Burgos BH

El ciclista ezcarayense Álvaro Robredo competirá un año más en el pelotón profesional, sumando su sexta campaña en el equipo de categoría Continental Burgos BH. Precisamente esta semana el riojano se encuentra concentrado con su equipo en la primera toma de contacto con el nuevo material.

Robredo tiene 25 años y toda su trayectoria profesional la ha desarrollado con el Burgos BH. El año pasado compitió en pruebas internacionales de Colombia, Francia, China, Portugal y España. Precisamente fue en China, en el Tour del Lago Qinghai, donde el Burgos BH logró la única victoria de la temporada, al ganar Daniel López al esprint la duodécima etapa, lanzado por el riojano.

Junto a Robredo continúan en el Burgos BH los ciclistas Jesús Ezquerra, Jorge Cubero, Nicolás Sessler, Óscar Cabedo, Diego Rubio, Víctor Langellotti, Daniel López, James Mitri y Jetse Bol, y se incorporan como nuevos fichajes Manuel Peñalver, Ángel Madrazo, Mathew Gibbson, Ricardo Vilela, Jaume Sudera, Nuno Bico y Jose Neves. Como director general continúa Julio Andrés Izquierdo.

«Este año tengo ganas de ganar una etapa porque ya me he visto con oportunidades, y aunque siempre es difícil, se puede. Viendo cómo he ido este año, sólo me hace falta andar listo», declara Álvaro Robredo, quien afirma que «como objetivo me planteo poder participar en la Vuelta a España».

Por otra parte, la Unión Ciclista Internacional informó recientemente de que sancionaba al equipo castellanoleonés por los casos de dopaje de los corredores David Belda e Ibai Salas, por lo que el Burgos BH no podrá competir hasta el 6 de febrero de 2019. Así, la escuadra burgalesa será baja en la Challenge de Mallorca, prueba de la que es habitual, y puede que debute en la Vuelta a la Comunidad de Valencia, que arrancará el 6 de febrero.