Oro, plata y bronce para tres logroñeses en los Juegos Europeos de Policías y Bomberos David García Ortega, David García Guerra y César Heredero posan con sus máquinas. / Antonio Díaz Uriel Los tres policías que tuvo como representantes lograron medalla, aunque de distinto color DIEGO MARÍN A. Logroño Sábado, 6 octubre 2018, 13:11

La semana pasada la bahía de Algeciras y el Campo de Gibraltar acogieron los Juegos Europeos de Policías y Bomberos 2018, en los que La Rioja casi consiguió pleno porque los tres policías que tuvo como representantes lograron medalla, aunque de distinto color. David García Guerra, logroñés de 39 años que ejerce de policía local en Alfaro, consiguió el oro en la disciplina de tiro olímpico, en la modalidad de carabina de aire comprimido. En su caso, pertenece al club Rey Pastor de Logroño y lleva practicando tiro olímpico desde los 14 años. De hecho, este es su tercer oro consecutivo en los Juegos Europeos de Policías. «Desde el principio estuve en cabeza, son 60 tiros de competición que puntúan», recuerda David García Guerra.

César Heredero, aunque nacido en Ponferrada (León) hace 37 años, reside en Logroño y ejerce de Policía Nacional en Navarra. Él, que habitualmente compite con el equipo Bodegas Mazuela Rioja Master, fue plata en la contrarreloj individual. Y no logró el oro por poco y seguramente por un contratiempo inexplicable. «Iba a participar en las demás pruebas ciclistas, pero no pude porque me tiraron antes de la salida de la contrarreloj y me lesioné el tobillo», recuerda. Y es que, camino de la rampa, un espontáneo se cruzó en su camino, le provocó una caída e instantes antes de competir se vio en el suelo con el casco y el mono roto. «Ya me empezaba a doler pero, como estaba en caliente y me había preparado muy bien, la hice. Quedé segundo a 1.42 segundos del primero», afirma.

David García Ortega también es logroñés, de 39 años, y ejerce igualmente de policía local en Alfaro, aunque él compitió en triatlón modalidad 'sprint' (750 metros de natación, 21 kilómetros de ciclismo y 5.000 metros de carrera a pie), en el que se llevó el bronce, aunque entró al mismo tiempo que el segundo clasificado, «un policía rumano que apareció de la nada y luego no apareció en el podio». García Ortega, que la edición pasada logró medallas en triatlón, duatlón y hasta en dardos, sí que participó en todas las pruebas de ciclismo: ruta, contrarreloj, cronoescalada, circuito de puntuación y eliminación (velocidad); siempre finalizando entre los diez primeros y resultando cuarto en la clasificación general de la combinada.