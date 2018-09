Ningún obstáculo ha sido imposible de superar C.A.M. LOGROÑO. Jueves, 6 septiembre 2018, 23:13

La trayectoria vital de Fernando Riaño ha sido una carrera de obstáculos. Ya de niño tenía dificultades para ver la pizarra, él no podía leer y necesitaba un esfuerzo extra para poder tener sus apuntes grabados... aún así, salió adelante con sus estudios, realizó una licenciatura e incluso un máster MBA que le han permitido desarrollar su carrera profesional en distintos lugares del mundo.

El deporte nunca se le dio mal. Practicaba el ciclismo, pero tenía un problema: «No podía ir primero porque no veía y me caía. Necesitaba una referencia. Para ganar, yo iba tras el primero y en los últimos metros esprintaba e intentaba ganar, aunque si al final había una curva, yo me caía porque no la veía». Así que, «cuando dejó el ciclismo en mi casa lo celebraron», admite. El siguiente paso fue correr maratones. Lo hacía con un guía. El caso era hacer deporte («para mí es una necesidad vital», afirma).

Por curiosidad, probó con el ciclismo en tándem y dadas sus cualidades «llegué a la selección, donde conocí a mi compañero de toda la vida, Javier García». Pero nuevamente se presentaban obstáculos en su camino: «Por razones laborales, trabajaba en Barclays Bank, me tuve que trasladar a Londres. Todo se complicó porque el ciclismo en tándem implica mucha coordinación, conocerse muy bien entre los dos... y viviendo separados era complicado». Así que decidieron probar fortuna en el triatlón «la coordinación tenía menos peso. Yo entrenaba en bici estática, y en tándem cuando podía, corría por mi cuenta con guía o en la cinta, y nadaba en la piscina». Y los resultados no tardaron en llegar: Nacional de duatlón, 3 Copas del mundo, Mundial de triatlón cross... Mañana en Suiza tiene una nueva oportunidad para soñar.