CAMPEONATO DEL MUNDO EN RUTA El oro que merecía Valverde Alejandro Valverde entra victorioso en la meta. :: HERBERT NEUBAUER / afp El español gana a sus 38 años el Mundial, tras dos platas y cuatro bronces J. GÓMEZ PEÑA Lunes, 1 octubre 2018, 00:39

Grita Alejandro Valverde. Desde lo más profundo de sus 38 años. Grita y no para. Hace tiempo que ya lo había ganado todo. O casi. Tenía dos medallas de plata y cuatro de bronce en el Mundial. Le faltaba el oro. Grita Alejandro y mete la cabeza entre las manos para llorar a gusto. Lágrimas de oro. Al fin, en un circuito tan duro como él, acaba de proclamarse campeón del mundo. Dueño del arcoíris. «¡No me lo creo!», repetía el murciano, que tiene 122 victorias de todos los colores en su palmarés. «No podía fallarle a la gente que me quiere». En eso pensaba ya metido en el kilómetro final. A su rueda tenía al francés Bardet (plata), al canadiense Woods (bronce) y al holandés Dumoulin. Todos más lentos. Valverde calculó su distancia. Eligió bien: arrancó a 300 metros y los ahogó en la recta final de Innsbruck. Hasta allí ha tenido que llegar durante un largo viaje de década y media como profesional para recoger el premio que todo el mundo sabe que merecía. Campeón del mundo. «¡Cómo no voy a emocionarme! Han sido tantos años de lucha...». El Mundial, al fin, fue justo con su interminable talento.

La selección española controló la carrera, de 265 kilómetros y nueve subidas. El recorrido se bastó para elegir a los más fuertes. Castroviejo, Fraile, Herrada, De la Cruz, Izagirre, Nieve, Mas... Todos se entregaron a Valverde. Y por eso, sólo el danés Valgren, una bestia, alcanzó con una veintena de segundos de renta la entrada al infierno de Holl, la subida final, la que casi tiene 3 kilómetros y un tramo del 28% de desnivel. Tiró Francia, convencida de la opciones de Alaphilippe, pero el galo reventó asfixiado por el fuego amigo. Delante, ya aplastado Valgren, quedaron Valverde, Bardet, Woods y el peligroso Moscon. A unos metros se retorcía Dumoulin, haciendo eses sobre este camino vertical. Valverde fue paciente: si ha esperado hasta los 38 años, también podía contenerse un rato más. Esperó. Y vio cómo explotaba Moscon, el único que podía discutirle la medalla de oro en el sprint.

CLASIFICACIÓN Mundial de Innsbruck Recorrido265 km 1. Alejandro Valverde (ESP) 6h.46 41 2 Romain Bardet (FRA) m.t. 3 Michael Woods (CAN) m.t. 4 Tom Dumoulin (HOL) m.t. 5 Gianni Moscon (ITA) a 13s.

Con Moscon calcinado, Valverde, Bardet y Woods se tiraron por el descenso hacia Innsbruck. El murciano no se inmutó cuando les cazó Dumoulin. Cogió el mando del kilómetro final. «La selección ha hecho un trabajo de diez y no podía fallar yo al final», contó. Y no falló. Sabía que era la última oportunidad.

Solo Zoetemelk más viejo

En la salida se planteaban varios escenarios: algunos, como Dumoulin, tendrían que atacar desde lejos. Otros, como Alaphilippe y Valverde, podrían esperar al muro de Holl y su rampa del 28%. Y uno, Sagan, pondría todas sus esperanzas en que los demás se neutralizaran con sus ataques y le permitieran llegar con opciones al esprint. Todos esos cálculos quedaron emborronados por una fuga inicial que llegó a ahorrar 20 minutos.

Detrás, las grandes selecciones comenzaron a sudar frío bajo el sol del Tirol austríaco. Francia, el equipo al que todos miraban de reojo, Austria, Eslovenia y Gran Bretaña se colocaron al frente. España, con Valverde a resguardo, dejó hacer. La táctica del equipo de Javier Mínguez era defensiva. Se trataba de conservar intacto a Valverde hasta la vuelta final.

La selección trazó a la perfección su plan. Ató los ataques de Italia con Fraile y De la Cruz, y luego puso ritmo con Castroviejo. La vuelta final era la más exigente. Italia apretó, el holandés Kruijswijk salió a rematar y le siguieron los más fuertes, incluidos Valverde e Izagirre. Ahí saltó Valgren, que quería llegar con unos metros al infierno de Holl. Francia apostó por Alaphilippe. Pinot se sacrificó por él. Hizo la selección: le aguantaron Bardet, Woods, Valverde y Moscon. La cuesta, tan brutal, hizo el resto del trabajo, y dejó solos a los tres del podio. Luego, ya en las calles de Innsbruck, Valverde impuso el orden. A mediados de los ochenta, el holandés Joop Zoetemelk ganó el Mundial con 38 años y 9 meses. Valverde lo ha hecho con tres meses menos.