«Me han lanzado como a una estrella pero ahora soy una corredora más» Sheyla Gutiérrez Corredora del Movistar Team La de Varea vuelve a disfrutar tras unos meses en los que «el ciclismo se estaba convirtiendo en una profesión»

Expectación mediática, gran escenario, glamour y buena parte de los mejores nombres del panorama ciclista internacional. Movistar presentó ayer a sus dos equipos de élite: hombres y mujeres juntos, como mandan los tiempos. Casi idéntica presentación, aunque nunca similar repercusión. Los focos iban del campeón del Mundo, Alejandro Valverde, al colombiano Nairo Quintana pasando por Mikel Landa, la gran promesa española.

Pero también las féminas, en su segundo año de competición, recabaron la atención. Y, entre ellas, la riojana Sheyla Gutiérrez, que tras su periplo en el Cylance Pro Cycling vuelve a un equipo nacional en el que los objetivos deben seguir siendo los mismos: ganar.

El año pasado, el conjunto femenino azul cerró la campaña con una quincena de triunfos. Para esta temporada, la ambición de las de Jorge Sanz se incrementan. Sheyla Gutiérrez, «una corredora referente en el mundo del ciclismo» llegada para «fortalecer al equipo», en palabras de Perico Delgado, presentador del acto, pidió al 2019 «mucha alegría, ilusión y ganas para poder luchar y pelear, que es a lo que venimos a Movistar».

- Ha recibido muchas palabras de elogio durante su presentación...

- La verdad es que nos han tratado muy bien desde la concentración. Me han lanzado como una estrella, pero por ahora soy una corredora más. Me siento muy bien acogida pero tengo claro que mi objetivo es trabajar y aportar mi experiencia.

- Se ha vestido de azul, vuelve a un equipo español. ¿Cómo lo está viviendo?

- Volver a casa con gente que te conoce bien siempre es muy bonito y te anima.

- Acabó la pasada temporada con sufrimiento: lesiones, problemas médicos, caídas, golpes... ¿Cómo se encuentra?

- No fue una temporada fácil porque los problemas de salud me impedían rendir y reponerme. Con salud estoy disfrutando y espero poder hacer lo que no pude el año anterior. Quiero volver a ser la Sheyla que siempre he sido.

- ¿Cómo está siendo la pretemporada?

- He practicado bastante bicicleta de montaña y me lo estoy pasando muy bien. Estoy disfrutando mucho, que es lo que necesitaba. Después de tantos meses sin disfrutar de mi pasión, el ciclismo se estaba convirtiendo en una profesión. Ahora, cada día tengo más ganas de entrenar y ésa es la mejor señal.

- Ayer, su puesto estuvo en primera fila, con los líderes del equipo tanto masculino como femenino. Todo un honor pero también una declaración de intenciones...

- Llevo un tiempo sin verme como una estrella, así que no quiero que los piropos que he recibido sean como lanzarlos al vacío. Quiero volver a merecerlos.

- ¿Cuándo va a comenzar la temporada?

- El 10 de febrero correremos una etapa de la Vuelta a Valencia masculina y luego disputaremos la Semana Valenciana. Es un aliciente empezar en casa, en carreteras conocidas, con calor y afición española. Después están las clásicas, que me encantan, pero el equipo me ha dicho que esté tranquila, que no me obceque.