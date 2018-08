BICICLETA DE MONTAÑA El infierno de Mont-Saint-Anne Coloma, recuperándose tras la caída sufrida ayer en Canadá. :: primaflor mondraker El albeldense transitaba en la vigésima octava posición cuando se cayó en el peligroso trazado y perdió sus opciones Una caída relega a las últimas plazas a Coloma en Canadá V. S. LOGROÑO. Lunes, 20 agosto 2018, 00:01

El infierno de Mont-Saint-Anne se llama un tramo del recorrido de la Copa del Mundo del Canadá. Una sinuosa ascensión tan empinada que, a los que la miran desde abajo primero buscan un ascensor. Pero el infierno de Mont-Saint-Anne fue ayer, para Carlos Coloma, una caída en la segunda vuelta. El trazado de esta prueba no perdona errores ni tropiezos de otros corredores.

El albeldense se fue al suelo y, con la caída, se diluyó cualquier opción de remontada. Eso sí, Coloma, sin nada por lo que luchar, más allá de por no quedar el último, decidió seguir encima de la bicicleta. Pundonor no le falta al riojano, siempre listo para la batalla, aunque la sepa perdida.

Salía Coloma desde la segunda línea, en la decimosexta posición, y con buenas sensaciones. Pero se vio superado en la multitudinaria y siempre problemática recta inicial. En poco más de medio minuto perdió trece posiciones. Con un recorrido que obliga a la formación de a uno en muchos tramos, la remontada parecía complicada. Pero lo intentó el albeldense hasta su caída. A partir de ese momento, a sufrir. Los minutos iban cayendo pero Coloma no dejaba de pedalear a pesar del dolor y la rabia. Aguantó hasta el final.

LAS FRASESCarlos Coloma Corredor del Primaflor «Me he pegado un golpe en la placa de la operación de hace cinco años. Hace mucho que no me caía» «He concluido como he podido. Lo importante es que estoy bien y a la siguiente, más y mejor»

Coloma rompía así su ilusión de volver a un 'top 10', como había logrado en Vallnord y ahora debe centrar sus esfuerzos en la recuperación física de cara a la última cita de la Copa del Mundo y al Mundial. Tras la prueba, el albeldense colgaba un video explicando cómo se encontraba: «Me he pegado un golpe en la placa donde tengo la operación de hace cinco años, he concluido como he podido, pero lo importante es que estoy bien y la siguiente, más y mejor».

Y es que el trazado canadiense no perdona a nadie. Ya lo probó Samuel Gaze, que ni pudo salir a causa de otra caída; Kulhavy se tuvo que retirar y Nino Schurter tuvo que pararse tras romper la cadena, cuando iba en cabeza. Eso abrió la carrera.

Si Avancini había comenzado mostrando los dientes, pronto fueron otros nombres, como Cooper o Titouan Carod los que dieron guerra. Pero con el paso de las vueltas, el italiano Kerchsbaumer y Mathias Flueckiger lograron colocarse por delante. Un bonito pulso que acabó con el triunfo del helvético, con un tiempo de 1h27m26s. Por detrás de él, el campeón transalpino y, en tercer plaza, el francés Caroud. Nino Schurter acabó el séptimo pero satisfecho. Octavo fue el español Valero mientras que Mantecón acabó decimotercero.

Dascalu no participó

En la carrera sub-23, mientras, la gran baja fue la de Vlad Dascalu. Aunque tenía previsto participar en la prueba de Canadá, finalmente no viajó. En sus redes sociales explicó que por «problemas de última hora» no se pudo desplazar a Mont-Saint-Anne. «Voy a trabajar muy duro para preparar las últimas carreras de la temporada», explicaba. El ganador fue el sudafricano Alan Hatherly.