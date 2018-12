Freire se postula para suceder a Mínguez como seleccionador M.A.M. Viernes, 14 diciembre 2018, 23:39

MADRID. El exciclista español Óscar Freire, tres veces campeón del mundo en ruta (1999, 2001 y 2004) aseguró a la agencia Efe en una entrevista que su intención es ser seleccionador español de ciclismo «este año o en el futuro», aunque la decisión depende de la Federación Española de Ciclismo (RFEC).

«Mi intención es ser seleccionador, si no es este año, en el futuro. Es algo que me gustaría hacer, que creo que puedo hacer bien, porque en toda mi vida ciclista el Mundial ha sido la prueba que me ha marcado», manifestó ayer el exciclista de Torrelavega (Santander).

Freire es consciente de, tras la salida de Javier Mínguez del puesto de seleccionador, ha sido ofrecido al hasta ahora seleccionador Sub'23, Pascual Momparler, pero el triple campeón mundial cree que si no es ahora, «en el futuro» podrá optar a dirigir a los ciclistas españoles en busca de un jersey arcoiris como el que llevará la próxima temporada Alejandro Valverde.